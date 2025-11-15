Iluminan de azul el Congreso del Estado en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes

Publicidad - LB2 -

El acto simbólico busca visibilizar la diabetes infantil y promover empatía y políticas públicas de salud.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La noche del 14 de noviembre, el Congreso del Estado de Chihuahua se iluminó de azul como parte de las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Diabetes, en un acto simbólico impulsado por organizaciones civiles y respaldado por legisladores locales. El evento reunió a familias, personas que viven con esta condición, y representantes de la asociación Akam Surá, quienes destacaron la urgencia de visibilizar y comprender los desafíos que implica esta enfermedad crónica, especialmente entre la niñez y juventud.

La iniciativa fue promovida en el Pleno legislativo por el diputado José Luis Villalobos García, quien presentó un Punto de Acuerdo con el objetivo de invitar a las instituciones públicas de todo el estado a sumarse a la campaña mundial de concientización sobre la diabetes. Durante su intervención, el legislador subrayó que esta fecha representa la mayor campaña global de sensibilización sobre el tema y que su impacto contribuye directamente al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible en materia de salud y bienestar de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Villalobos García expresó que el Congreso ha trabajado para mejorar el marco normativo en favor de niñas, niños y adolescentes con diabetes, reconociendo el papel fundamental que juega la ciudadanía organizada. “Muy agradecido por ver cómo se ilumina de azul para conmemorar esta causa que hemos abanderado en el Congreso del Estado. Gracias a mis compañeras y compañeros diputados, porque aprobamos acciones para sensibilizar sobre la diabetes infantil”, declaró durante el encendido simbólico.

El color azul fue adoptado como símbolo global de la lucha contra la diabetes por su asociación con la bandera de las Naciones Unidas, y cada año, edificios y monumentos de todo el mundo se iluminan como parte de este esfuerzo colectivo. En el caso de Chihuahua, la iluminación del Congreso se ha convertido en un espacio para promover la empatía, la educación en salud y el apoyo institucional a quienes viven con esta enfermedad, considerada por muchos especialistas como una “epidemia silenciosa”.

Por su parte, Florencia Vargas, presidenta de la asociación Akam Surá —organización que trabaja con familias afectadas por diabetes tipo 1— agradeció al legislador y al Poder Legislativo por respaldar esta visibilización. “Hacer visible esta enfermedad, llamada ‘muerte silenciosa’, nos permite generar empatía hacia quienes viven con diabetes, sobre todo niñas, niños y jóvenes. Son a quienes debemos acompañar, apoyando y educando para una vida sana y una vida en excelencia”, puntualizó.

La conmemoración también incluyó momentos de reflexión y testimonios de personas que conviven con esta condición, quienes subrayaron la importancia del diagnóstico temprano, el acceso a tratamientos adecuados y la necesidad de construir redes de apoyo familiar y comunitario. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la diabetes representa una de las principales causas de muerte y discapacidad en México, por lo que su atención continúa siendo un reto tanto en materia de prevención como de acceso equitativo a servicios especializados.

