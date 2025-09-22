Ha invertido Estado casi 18 mil mdp en obra pública

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) ha invertido en la actual administración 17 mil 986 millones de pesos (mdp) en obras de infraestructura en toda la entidad.

Ciudad Juárez, Chih .- Jorge Chanez, titular de la dependencia, dio a conocer que tan solo en inversión para carreteras se han superado los 5 mil 400 mdp, con más de 3 mil 62 kilómetros (km) de superficie de rodamiento nueva, y una intervención en el 65 por ciento de los 9 mil 182 kilómetros de red, en vías alimentadoras, de cuota y tramos federales que estaban en estado crítico.

“Tenemos una intervención en infraestructura con más de mil 800 obras, una inversión histórica en agua, salud, seguridad, desarrollo urbano, movilidad, turismo y caminos. Cada paso y cada peso invertido tiene una visión social y humanista”, afirmó el funcionario.

Explicó que gracias a programas como “Caminos que nos unen”, se han rehabilitado más de mil km y este año se trabaja en 277 km adicionales, para alcanzar una meta acumulada de mil 270 km en 344 vías.

Entre las obras realizadas destacan la modernización del Corredor Comercial de Cuauhtémoc, con una inversión de 480 mdp, donde se modernizaron más de 30 km de carretera, se construyeron 19 cruces a nivel y se instalaron más de 8 mil 500 barreras de concreto.

También se remodeló el tramo La Quemada-Lázaro Cárdenas con 370 millones de pesos, una rúa que actúa como par vial del Eje Norte y fortalece la logística de exportación.

Además, la SCOP opera el programa de maquinaria pesada, mediante el cual, en 2025 se auxilió a 15 municipios afectados por lluvias, y se han ejecutado 70 obras adicionales en convenio con los municipios.

La administración estatal suma además 570 acciones en mantenimiento de caminos rurales de terracería, desazolve de arroyos y ampliación de rellenos sanitarios.

En cuanto a salud, turismo, seguridad, desarrollo urbano y cultura, se tiene registrada una inversión de 2 mil 667 mdp.

El secretario recordó que hay acciones de gran relevancia para la población, como es el Sistema Integral de Transporte JuárezBus, que cuenta con 88 estaciones, dos patios de guardado con talleres, túnel de lavado y oficinas funcionales.

Actualmente prestan servicio en las rutas troncales más de 100 unidades Mercedes Benz modelo 2025, un servicio que beneficia a más de 300 mil personas diariamente y suma ya más de 23 millones de viajes realizados.

En salud, se concluyó la construcción del nuevo Hospital de Ginecoobstetricia en Parral con una inversión de 254 mdp y se amplía el Centro Estatal de Cancerología, con un segundo búnker de radioterapia, al que se destinaron 84 mdp.

Chanez explicó que actualmente se brindan 125 servicios diarios, cifra que se duplicará con la operación del segundo acelerador lineal, obra que registra un avance del 50 por ciento.

En el tema de seguridad se instalaron más de 100 arcos carreteros tanto en vías estatales como federales, se modernizaron centros de monitoreo y bases de vigilancia en Parral, Chihuahua, Jiménez, Camargo, Delicias, Saucillo, Nuevo Casas Grandes y Guachochi.

El secretario de Obras Públicas, agregó que fue construido el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) en Parral, con más de 94 mdp, y el de Cuauhtémoc con 48 mdp, espacios seguros que brinda atención integral a mujeres en situación de violencia.

Además, en Nuevo Casas Grandes se edifica la nueva Fiscalía Regional con 102 mdp, para atender a más de 184 mil personas de ocho municipios, con servicios especializados, dignos y cercanos.

En cuanto al Corredor Turístico “De Cara al Río” y la modernización del Parque “Puerta del Tiempo” en Parral, fueron concluidos con una inversión de más de 174 mdp, que recupera el espacio público, revitaliza la identidad histórica de la ciudad y activa la economía local.

También se invirtieron 144 mdp a la conservación del Camellón Central en Nuevo Casas Grandes, conocido como el Andador Turístico “Constitución”, se modernizaron las plazas temáticas La China, La Mormona y La Mestiza.

Chanez informó que la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) ha realizado una inversión histórica, con más de 7 mil 500 mdp en obras de tratamiento de agua, perforación de pozos, colectores, alcantarillado, plantas de ósmosis inversa, como la excavación de más de 40 pozos en Juárez, que implicó recursos por 542 mdp.

