Guillermo Ramírez defiende a Alejandro Moreno ante ataques de Noroña

Publicidad - LB2 -

El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Ramírez, expresó su firme apoyo al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, en medio de los recientes ataques del diputado Gerardo Fernández Noroña. Ramírez, en un acto de defensa del liderazgo de Moreno, subrayó que el PRI no se dejará intimidar por lo que considera tácticas autoritarias.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Durante su intervención, Ramírez acusó a Noroña de ser un “abusivo” y enfatizó que el priismo tiene una postura clara: no ceder ante la violencia ni las persecuciones políticas. El legislador hizo un llamado a la unidad dentro de su partido, destacando que la oposición debe mantenerse firme ante las provocaciones de quienes buscan desestabilizar el ambiente político.

El diputado señaló que los ataques de Noroña han creado un clima de violencia que no se puede ignorar. “Noroña desató un ambiente de violencia y tiene que atenerse a las consecuencias”, afirmó Ramírez, sugiriendo que las acciones del morenista no quedarán sin respuesta. Esta declaración resalta la creciente tensión entre los partidos y la necesidad de un diálogo constructivo en la política mexicana.

- Publicidad - HP1

Ramírez también condenó el uso de la violencia como herramienta política, argumentando que el morenismo ha trasladado este lenguaje a las instituciones. “Hemos visto provocaciones, burlas y abusos de poder que no son aceptables en una democracia”, agregó, refiriéndose a la forma en que algunos actores políticos han optado por la confrontación en lugar del debate civilizado.

El apoyo incondicional de Ramírez hacia Moreno Cárdenas se enmarca en un contexto donde el PRI busca reafirmar su relevancia en el panorama político nacional. “La oposición cuenta con un hombre valiente en Alejandro Moreno Cárdenas, y aquí estamos los priistas de Chihuahua para respaldarlo sin dudarlo”, concluyó el legislador, subrayando la importancia de la cohesión partidaria en tiempos de adversidad.

Este episodio refleja no solo las dinámicas internas del PRI, sino también el clima de polarización que caracteriza la política en México. Los enfrentamientos verbales y las acusaciones entre líderes de diferentes partidos son cada vez más comunes, lo que plantea interrogantes sobre el futuro del diálogo político en el país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.