Graduación de estudiantes marca un hito en la educación técnica en Chihuahua

El Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTECH) llevaron a cabo la graduación de 24 estudiantes que conforman la primera generación del Diplomado en Mantenimiento de Sistemas Automáticos. Este programa se desarrolló bajo el modelo de educación dual, que combina la formación teórica con la práctica en un entorno industrial real.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Durante un periodo de 10 meses, los graduados completaron un total de 540 horas de capacitación técnica y 285 horas de prácticas en piso. Este esfuerzo académico, que se llevó a cabo de agosto de 2024 a junio de 2025, representa un avance significativo en la formación técnica de nivel Medio Superior en Chihuahua, estableciendo un precedente en el sector público del estado.

El Diplomado en Mantenimiento de Sistemas Automáticos ha permitido a los estudiantes adquirir conocimientos especializados en diversas áreas, incluyendo electricidad, control electromecánico, neumática, hidráulica, controladores lógicos programables (PLC), soldadura en sus diferentes modalidades, impresión 3D, Internet de las Cosas (IoT), así como robótica móvil y colaborativa. Además, los estudiantes también recibieron formación en inglés técnico básico, lo que amplía sus oportunidades en el mercado laboral.

La creación de este programa académico fue posible gracias a un convenio de aprendizaje firmado en 2023 entre CECyTECH e Inadet. Esta alianza estratégica busca ofrecer a los jóvenes estudiantes la oportunidad de complementar su formación técnica en laboratorios especializados y talleres de alto nivel, lo que les permite estar más cerca de las demandas reales de la industria.

Durante la ceremonia de graduación, Roberto Esquivel, director de Vinculación del CECyTECH, destacó la importancia de este logro, señalando que los estudiantes están ahora mejor preparados para enfrentar los retos del mercado laboral. “No solo lograron un aprendizaje dentro del aula, sino también en los laboratorios y talleres que Cenaltec ha ofrecido al abrir sus puertas”, afirmó Esquivel.

Aarón Olivas, director de Cenaltec Chihuahua, también hizo hincapié en la necesidad de formar jóvenes comprometidos y preparados para transformar la realidad. En su discurso, invitó a los graduados a continuar su preparación y a mantener una actitud de superación constante. Uriel Valdenea, uno de los estudiantes graduados, compartió su experiencia positiva, recomendando el programa por el ambiente y el nivel del personal de Cenaltec.

El evento no solo celebró el esfuerzo de los graduados, sino que también reconoció el apoyo fundamental de sus familias, docentes e instructores, quienes jugaron un papel crucial en su formación desde el aula hasta el taller. Este hito en la educación técnica en Chihuahua marca un paso adelante hacia la modernización y el fortalecimiento de la formación profesional en el estado.

