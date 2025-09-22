Gobierno Federal debe cerrar inmediatamente frontera sur al cruce de ganado: Arturo Medina

Publicidad - LB2 -

”Debemos proteger al ganado local y recuperar confianza internacional”, señala.

Chihuahua, Chih .- Arturo Medina, coordinador de los diputados locales del PRI, declaró que el Gobierno de la República debe tomar la decisión inmediata de impedir el ingreso de ganado al territorio nacional a través de la frontera sur del país.

Las declaraciones del legislador se dan en el contexto de los pronunciamientos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en donde advierte que se le dieron oportunidades suficientes a México para la solución del problema, esto, luego de la detección de un nuevo caso en el estado de Nuevo León.

El priista ha sostenido esta exigencia desde el inicio de la crisis por el gusano barrenador, pues considera que un cierre momentáneo al paso de ganado contribuirá en la generación de condiciones internas para la detección y el combate de casos existentes en el territorio nacional, sin que el ingreso de nuevas cabezas de ganado puedan poner en riesgo el trabajo interno que se realice para “limpiar” el estatus sanitario del ganado.

Medina señaló que la federación se ha negado permanentemente a endurecer las medidas, mientras que estados como Chihuahua han avanzado incluso con legislación que blinda la calidad del ganado, por ejemplo, citó la reforma penal que impulsó en el Congreso local para sancionar con hasta siete años de prisión a quienes propicien el contagio de infecciones, plagas y enfermedades que afecte la sanidad animal en la entidad.

“Debemos ser claros al recordar que el gusano barrenador entró por la frontera sur a nuestro país y que a raíz de esto los ganaderos nacionales, especialmente en el norte, han emprendido esfuerzos extraordinarios para contener la plaga, pero esto no será posible mientras más ganado siga ingresando sin que se haya contenido porncimoleto la situación interna”, enfatizó.

El coordinador legislativo observó que el problema que se enfrenta, además de cuestiones sanitarias, implica una situación de confianza, pues el gobierno de Estados Unidos espera señales más agresivas de nuestro país para enfrentar esta plaga que significa riesgos para la economía y la salud de ambas naciones.

“Es momento de que la Federación muestre firmeza en este asunto y honre los esfuerzos del sector ganadero, pues no es justo que la ligereza de las acciones gubernamentales termine en el endurecimiento de las medidas del país vecino del norte”, sentenció.

