Gobierno del Estado impulsa la modernización administrativa con firma electrónica

El Gobierno del Estado ha formalizado un convenio de colaboración entre el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet) y la Coordinación de Política Digital. Este acuerdo tiene como objetivo principal promover el uso de la Firma Electrónica Avanzada, una herramienta que busca modernizar los procesos administrativos en diversas áreas.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – La implementación de esta tecnología permitirá a las personas físicas, morales y órganos del Estado acceder a servicios de emisión de certificados digitales, fortaleciendo así la seguridad jurídica en sus gestiones.

Durante el evento de firma del convenio, se llevó a cabo el enrolamiento del director general del Inadet, Sergio Mancinas, junto con los directores de área, quienes iniciaron el proceso para obtener la Firma Electrónica Avanzada a través de la autoridad certificadora. Mancinas enfatizó que esta iniciativa representa un avance significativo hacia la creación de servicios más ágiles, seguros y sostenibles. Entre las herramientas que se implementarán se encuentran el firmador de documentos, el autómata de firma automatizada y la certificación oficial de identidad digital.

El Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico también está en proceso de certificación bajo la norma ambiental ISO 14001, lo que refuerza su compromiso con la sostenibilidad institucional. Esta certificación es parte de una estrategia más amplia para garantizar que las operaciones del Inadet no solo sean eficientes, sino también responsables con el medio ambiente. La integración de prácticas sostenibles en el ámbito tecnológico es un paso hacia la modernización que busca beneficiar a la comunidad en general.

Walter Zamarrón, coordinador de Política Digital, destacó la creciente participación de dependencias estatales en esta iniciativa. Según Zamarrón, la adopción de la Firma Electrónica Avanzada coloca a Chihuahua en una posición privilegiada para convertirse en un referente nacional en cuanto a la digitalización de procesos gubernamentales. Esta transformación digital es crucial para mejorar la eficiencia en la administración pública y para asegurar que los ciudadanos tengan acceso a servicios más rápidos y efectivos.

Además, se subrayó la importancia de que las instituciones públicas aprovechen esta tecnología para reducir la brecha digital. La digitalización no solo agiliza los trámites, sino que también fomenta un uso más eficiente de la infraestructura tecnológica existente. Con la implementación de la Firma Electrónica Avanzada, se espera que los usuarios experimenten una mejora notable en la calidad de los servicios que reciben del gobierno.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la innovación y la mejora continua de los servicios públicos. La modernización administrativa a través de la tecnología no solo busca optimizar procesos, sino también garantizar que las instituciones estén alineadas con las necesidades actuales de la ciudadanía, promoviendo así un entorno más transparente y accesible.

