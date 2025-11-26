Gestiona Yesenia Reyes ambulancia de terapia intensiva para el noroeste de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La unidad beneficiará a habitantes de Nuevo Casas Grandes y municipios del Distrito 01.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta médica en la región noroeste del estado, la diputada Yesenia Reyes, del Partido Acción Nacional (PAN), anunció la llegada de una ambulancia de terapia intensiva al municipio de Nuevo Casas Grandes, gestionada como parte de una entrega de 10 unidades por parte del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud.

La ambulancia especializada representa un avance significativo en materia de atención prehospitalaria para el Distrito 01, una zona caracterizada por largas distancias entre comunidades y centros hospitalarios, lo que vuelve indispensable contar con equipos de traslado equipados para emergencias críticas. La inversión total, cercana a los 18 millones de pesos, incluye otras unidades médicas básicas distribuidas en diferentes municipios del estado.

Yesenia Reyes, quien preside la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, expresó que esta entrega refleja el compromiso institucional por acercar servicios médicos de calidad a regiones donde históricamente ha habido limitaciones de infraestructura y equipamiento. Destacó que esta ambulancia de terapia intensiva permitirá realizar traslados en condiciones óptimas, con equipo especializado para atender a pacientes en situación grave.

La legisladora agradeció públicamente a la gobernadora Maru Campos por priorizar a la región noroeste dentro de esta entrega, y por emprender acciones que, dijo, se traducen en beneficios concretos para las familias chihuahuenses. Además, subrayó que el fortalecimiento del sistema de salud requiere coordinación entre los tres niveles de gobierno, especialmente en zonas con alta dispersión poblacional.

Nuevo Casas Grandes y otros municipios del Distrito 01, como Ascensión, Janos y Galeana, enfrentan desafíos particulares en materia de salud, debido tanto a su ubicación geográfica como a las limitaciones presupuestales. Por ello, la diputada reafirmó su compromiso de continuar con la gestión de recursos, programas y equipamiento que atiendan las necesidades más urgentes de las comunidades del noroeste.

Finalmente, Reyes señaló que seguirá trabajando desde el Congreso para garantizar que las decisiones presupuestales contemplen mejoras en salud pública, especialmente en regiones apartadas que requieren atención prioritaria. La llegada de esta ambulancia representa, aseguró, un paso adelante en el camino hacia una atención médica más equitativa en todo el estado.

