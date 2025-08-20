Gestiona Alfredo “El Caballo” Lozoya con Gobierno de Jalisco impulso a empresas chihuahuenses

Publicidad - LB2 -

El diputado federal por Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, sostuvo una reunión de trabajo con el Coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, Mauro Garza Marín, para gestionar el impulso a las empresas chihuahuenses mediante acuerdos de colaboración.

Chihuahua, Chih .- “Chihuahua y Jalisco tienen muchos puntos de encuentro, son tierras de trabajo, de gente tenaz, con ganas de salir adelante y vamos a potenciar estos puntos de encuentro mediante la coordinación, para que a las empresas chihuahuenses les vaya mejor”, declaró.

Alfredo “El Caballo” Lozoya remarcó que el fomento al empresariado chihuahuense es uno de los pilares en su trabajo en el Congreso de la Unión, por lo que gestiones de esta naturaleza son un paso vital para impulsar la prosperidad de las empresas chihuahuenses, con mejores oportunidades de cooperación a lo largo del país.

- Publicidad - HP1

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.