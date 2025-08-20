Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 20, 2025 | 21:51
    InicioEstado

    Gestiona Alfredo “El Caballo” Lozoya con Gobierno de Jalisco impulso a empresas chihuahuenses

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El diputado federal por Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, sostuvo una reunión de trabajo con el Coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, Mauro Garza Marín, para gestionar el impulso a las empresas chihuahuenses mediante acuerdos de colaboración.

    Chihuahua, Chih .- “Chihuahua y Jalisco tienen muchos puntos de encuentro, son tierras de trabajo, de gente tenaz, con ganas de salir adelante y vamos a potenciar estos puntos de encuentro mediante la coordinación, para que a las empresas chihuahuenses les vaya mejor”, declaró.

    Alfredo “El Caballo” Lozoya remarcó que el fomento al empresariado chihuahuense es uno de los pilares en su trabajo en el Congreso de la Unión, por lo que gestiones de esta naturaleza son un paso vital para impulsar la prosperidad de las empresas chihuahuenses, con mejores oportunidades de cooperación a lo largo del país.

    - Publicidad - HP1
    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 029 | Voces de Liderazgo: entre micrófonos y audiencias con Israel García

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Voces de Liderazgo: entre micrófonos...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Cuauhtémoc

    Apoya DIF Estatal a personas con discapacidad en Cuauhtémoc y Guachochi

    Como parte de la jornada de apoyo a personas con discapacidad, el Sistema para...
    Estado

    Programa de créditos para construcción beneficia a familias de Jiménez

    Gracias a la colaboración con la Comisión Estatal de Vivienda (COESVI), se ha implementado...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.