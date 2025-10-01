Genera Estado ahorro por más de 330 mdp con mejora de calificación de Fitch Ratings

Publicidad - LB2 -

Gracias al correcto manejo de las finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado consolidó un ahorro por más de 330 millones de pesos, tras la mejora de la calificación crediticia de Fitch Ratings, la cual pasó de “A-” a “A”.

Ciudad Juárez, Chih .- El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, explicó que el avance de la evaluación financiera impacta de forma positiva en 18 créditos de largo plazo que tiene contratados el Gobierno del Estado, pues ahora los intereses que se pagan son más bajos.

“Un ejemplo concreto es la sobretasa de interés de un crédito con Banobras, la cual pasó de tener una sobretasa de interés del .57% por ciento al .49%”, señaló.

- Publicidad - HP1

El funcionario aseveró que cualquier cambio por más pequeño que parezca, hace una enorme diferencia en los montos de ahorro, y se traduce en más recursos para atender las necesidades en obra pública, salud, educación, seguridad, entre otros rubros.

Dijo que el progreso de la valoración de FITCH Ratings es resultado de los esfuerzos presupuestarios y de ejecución del gasto, así como en el plan que el Gobierno sigue para disminuir el uso de créditos de corto plazo, y en la conclusión del proceso de refinanciamiento de la deuda.

Añadió que desde la dependencia a su cargo, se respalda el compromiso de la gobernadora Maru Campos, de poner orden en la casa y construir un estado con mayores oportunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.