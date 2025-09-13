Movil - LB1 -
    Ganan alumnos del CECyTECH bronce en concurso de ciencia y tecnología en Chile

    POR Redacción ADN / Agencias
    Alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH) No.8 Cuauhtémoc, obtuvieron la medalla de bronce en el Concurso Latinoamericano de Proyectos Estudiantiles en Ciencia y Tecnología (Infomatrix), efectuado San Carlos, Chile.

    Chihuahua, Chih .- Los jóvenes Jesús Alexis Ramos Murillo y José Gael Piña Manríquez, previamente participaron en Ciudad Juárez en la fase regional, donde ganaron la plata.

    Posteriormente en la fase iberoamericana celebrada en Jalisco, se adjudicaron la presea de oro, que les dio el pase al concurso en Chile, en representación de México.

    Jesús Alexis y José Gael acompañados de su asesora María Eugenia Delgado Casale, presentaron el proyecto ThermiSilk “Abraza el calor, olvida el dolor”, una prenda terapéutica diseñada para aliviar dolores lumbares y menstruales.

    Funciona con el uso de materiales térmicos naturales y reutilizables, sin necesidad de electricidad ni químicos.

