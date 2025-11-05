Gana Chihuahua el premio “Destino Turístico por Descubrir” en Marcas de Confianza México 2025

Publicidad - LB2 -

La entidad fue reconocida por su diversidad cultural, natural y por la campaña nacional ¡Ah, Chihuahua!.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El estado de Chihuahua fue galardonado con el premio “Destino Turístico por Descubrir” en la edición 2025 del certamen Marcas de Confianza México, organizado por la revista Selecciones de Reader’s Digest. El reconocimiento se otorgó al Gobierno del Estado y al Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah, Chihuahua!, por su destacada labor en posicionar a la entidad como un atractivo emergente en el panorama turístico nacional.

La ceremonia tuvo lugar en la Ciudad de México, con la participación de representantes del sector empresarial, medios de comunicación y líderes de la industria turística. En representación de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, recibió el premio e hizo una invitación abierta a descubrir los destinos de la entidad, resaltando su diversidad cultural, natural y gastronómica.

“Chihuahua tiene mucho que ofrecer, desde la imponente Sierra Tarahumara, sus cinco Pueblos Mágicos, Ciudad Juárez, la capital y una gran cantidad de sitios que integran una experiencia turística completa. Este reconocimiento es también una invitación a conocer el México que no conoces”, expresó Gómez Gallegos, en alusión al lema central de la campaña nacional de promoción turística que impulsa el estado este 2025.

El premio reconoce los esfuerzos estratégicos realizados por la Secretaría de Turismo y el fideicomiso estatal para incrementar la visibilidad de Chihuahua como un destino atractivo, especialmente para quienes buscan experiencias fuera de los circuitos tradicionales. Desde su creación en junio de 2022, la dependencia ha promovido una narrativa enfocada en el ecoturismo, el turismo cultural y la riqueza de las comunidades originarias.

Este nuevo galardón se suma a una serie de distinciones obtenidas por la entidad. En el Tianguis Turístico de México celebrado en abril en Baja California, Chihuahua recibió nueve premios en distintas categorías, posicionándose como uno de los estados con mayor proyección en la industria turística nacional.

El evento también contó con la presencia del presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, y del director de Promoción Turística de Chihuahua, Germán Orrantia Calderón, quienes destacaron la importancia de construir alianzas entre el sector público y privado para seguir atrayendo visitantes nacionales e internacionales.

El reconocimiento “Destino Turístico por Descubrir” refuerza el posicionamiento de Chihuahua como una alternativa sólida y atractiva para el turismo interno, con rutas que incluyen paisajes naturales como las Barrancas del Cobre, experiencias ferroviarias a través del Chepe Express, gastronomía regional y un vasto legado histórico y cultural.

La campaña ¡Ah, Chihuahua! continuará durante los próximos meses con actividades de promoción en ferias nacionales, estrategias digitales y eventos regionales, con el objetivo de consolidar la marca turística del estado en el imaginario de las y los viajeros del país.

