Francisco Sánchez urge a aprobar el Amparo al Estilo Chihuahua

Iniciativa de Francisco Sánchez daría al chihuahuense herramientas para combatir abusos del poder.

Chihuahua, Chih .- Reformar la Ley de Amparo tiene una sola y terrorífica intención: dejar vulnerables a los ciudadanos frente al gobierno. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, al advertir los nocivos resultados de la reforma a la Ley de Amparo que impulsa el gobierno federal.

“Las consecuencias inmediatas serán la vulnerabilidad y falta de un mecanismo jurídico para proteger a ciudadanos frente al gobierno. Le permitirá al régimen confiscar cuentas y propiedades e incumplir sentencias con cargo al contribuyente”, sentenció.

El diputado chihuahuense indicó que esta reforma centralista es un peligroso atropello jurídico, por lo que es urgente que Chihuahua sea blindado en contra de estas decisiones que se toman desde el centro del país. Francisco Sánchez recordó que desde el Congreso del Estado ha impulsado el establecimiento del Amparo al Estilo Chihuahua, el cual sería una figura para defender, desde la esfera estatal, a los ciudadanos ante los atropellos del régimen centralista.

“Sin el amparo nada quedará para defendernos de los atropellos, y los actos criminales del régimen centralista”, sentenció.

