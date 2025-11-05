Francisco Sánchez propone reforma para permitir legalmente operación de Uber y plataformas en aeropuertos

Publicidad - LB2 -

El legislador busca frenar sanciones y detenciones contra conductores y garantizar derechos laborales y de libre elección.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el argumento de poner fin a lo que calificó como una “cacería de trabajadores”, el diputado por Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó una iniciativa de reforma para garantizar, desde la ley, la operación de servicios de transporte mediante plataformas digitales —como Uber, Didi y similares— en zonas aeroportuarias de todo el país.

La propuesta contempla la adición del Artículo 47 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objetivo de prohibir la detención, sanción o exclusión de vehículos que presten servicio de transporte privado a través de aplicaciones, siempre que cumplan con los requisitos de seguridad, tránsito y normativas locales. El legislador sostuvo que la iniciativa busca proteger tanto a los conductores como a los usuarios, en un entorno de libre competencia.

“Es inaceptable que se siga perpetuando la cacería de trabajadores de Uber en los aeropuertos. El gobierno de Morena ha emprendido una batalla frontal contra quienes sólo quieren trabajar para salir adelante”, declaró Sánchez Villegas, al denunciar operativos de vigilancia y sanción que, dijo, criminalizan a los choferes por brindar un servicio que los usuarios eligen libremente.

El diputado por Chihuahua indicó que la falta de claridad legal ha permitido abusos, detenciones arbitrarias y bloqueos en accesos a aeropuertos, generando incertidumbre tanto para los trabajadores como para los pasajeros. “Esta reforma busca eliminar esos vacíos normativos que hoy permiten la discrecionalidad y violaciones a los derechos de quienes usan o prestan este tipo de servicio”, añadió.

La iniciativa fue presentada en un contexto de crecientes conflictos entre taxistas concesionados y choferes de plataformas, especialmente en aeropuertos del país donde autoridades federales o estatales han implementado restricciones a la operación de estas aplicaciones. Francisco Sánchez subrayó que su propuesta defiende el derecho al trabajo, la libre empresa y la libertad de movilidad de los ciudadanos.

Además, recordó que desde el Congreso de Chihuahua ha promovido diversas acciones para respaldar a los trabajadores de plataformas digitales, incluyendo asesoría jurídica, denuncias contra actos de abuso de autoridad y exhortos a la Guardia Nacional para frenar operativos contra conductores en zonas aeroportuarias, como ha ocurrido en aeropuertos de Juárez, Chihuahua y otras ciudades del país.

El legislador naranja insistió en que las plataformas digitales son parte de un modelo de movilidad ya arraigado entre la población, y su operación debe ser reconocida legalmente, con reglas claras y justas. También llamó a sus homólogos en el Congreso de la Unión a respaldar la reforma como una medida de justicia laboral y de modernización del sistema de transporte.

La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis legislativo. Mientras tanto, organizaciones de conductores en Chihuahua y otros estados han expresado respaldo a la propuesta y exigido una respuesta inmediata ante los operativos y restricciones que, aseguran, vulneran sus derechos y su fuente de ingresos.

