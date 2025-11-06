Francisco Sánchez defiende soberanía electoral de Chihuahua y propone segunda vuelta en elección de 2027

Publicidad - LB2 -

En el marco de las Audiencias Públicas para la Reforma Electoral, el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, lanzó un firme posicionamiento en defensa del federalismo electoral y propuso incluir en la Constitución el reconocimiento expreso de la soberanía de los estados en materia electoral, además de establecer un modelo de segunda vuelta electoral para las elecciones locales en 2027.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- “Nos convoca una preocupación legítima: el debilitamiento del federalismo electoral y la urgencia de que la sociedad civil, las universidades y los congresos estatales alcen la voz para defender un principio rector de nuestra democracia: el federalismo”, expresó el legislador.

Sánchez criticó que las recientes reformas en materia electoral han centralizado decisiones que antes correspondían a las entidades federativas, afectando su autonomía constitucional. Particularmente, señaló que en Chihuahua los funcionarios de los organismos electorales son designados desde la Federación, pero financiados con recursos del estado, lo que calificó como una contradicción y una vulneración directa al pacto federal.

“Cada vez que desde el centro se pretende dictar cómo deben elegir los estados a sus gobiernos, cómo deben organizar sus comicios y cómo deben financiar sus instituciones, se está rompiendo el pacto federal que sostiene a la Nación”, advirtió.

Segunda vuelta electoral: propuesta para 2027

Como parte de su propuesta para fortalecer la legitimidad democrática en el estado, Francisco Sánchez planteó la incorporación de un modelo de doble ronda electoral, es decir, una segunda vuelta para la elección de la gubernatura y otros cargos de elección popular local, empezando en el proceso electoral de 2027.

“Un modelo de doble ronda permitiría que los gobiernos estatales se construyan con mayor legitimidad de origen. Adoptar la segunda vuelta en el proceso electoral local de 2027 sentaría un precedente de fortalecimiento del federalismo para su evaluación y perfeccionamiento camino al proceso electoral del 2030”, explicó.

El diputado remarcó que una segunda vuelta garantiza que quien resulte electo obtenga el respaldo de la mayoría absoluta del electorado, superando esquemas de minorías divididas que, a su juicio, debilitan la gobernabilidad y el mandato democrático.

Soberanía constitucional: clave de la reforma

Francisco Sánchez pidió que la soberanía de las entidades en materia electoral no quede sujeta a interpretaciones, sino que se incluya explícitamente en la Constitución, como blindaje frente a eventuales intentos centralistas de homogeneizar las reglas electorales.

“La arquitectura constitucional del Estado Mexicano establece que los estados son soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Quitarles la facultad de decidir sobre sus procesos electorales es una afrenta directa a los principios fundamentales que erigen a la Nación”, sostuvo.

Con este posicionamiento, el legislador chihuahuense se suma a las voces que exigen una reforma electoral respetuosa del pacto federal, con más participación ciudadana, mayor legitimidad en la elección de autoridades y una distribución clara de competencias entre Federación y estados.

Contexto: Las Audiencias Públicas para la Reforma Electoral son un ejercicio impulsado por el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión, con la finalidad de recabar propuestas ciudadanas, académicas y legislativas para una posible reforma integral al sistema electoral mexicano. Varios estados, incluido Chihuahua, han manifestado inquietudes sobre la creciente centralización de funciones que antes correspondían a los órganos electorales locales.

