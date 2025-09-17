Francisco Sánchez anuncia apertura de consulta pública por injusto presupuesto federal

Publicidad - LB2 -

Este es el momento de decidir si seguimos aceptando migajas del régimen centralista o exigiremos los recursos que por derecho nos corresponden. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al anunciar el inicio de la Consulta Pública para revisar el Pacto Fiscal por el cual se asignan los recursos al estado de Chihuahua.

Chihuahua, Chih .– Francisco Sánchez informó que esta consulta popular estará abierta desde el 17 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2025, donde todos los chihuahuenses pueden expresar su opinión respecto a los recursos que recibe Chihuahua de la federación.

La votación será efectuada tanto a través de la página web del Instituto Estatal Electoral en https://ieechihuahua.org.mx/es/consulta_pacto_fiscal_2025 como en los centros de recepción del voto instalados en todo el estado. Francisco Sánchez indicó que en esta consulta podrán participar todos los ciudadanos mayores de edad, así como menores de edad entre los 6 y 17 años.

“Son las familias de Chihuahua quienes deben decidir si seguimos aceptando migajas o si exigimos, con firmeza, un nuevo pacto de justicia y dignidad para nuestra tierra”, enfatizó.

Francisco Sánchez subrayó que la consulta será un ejercicio democrático sin precedentes, en el que se escuchará directamente a la ciudadanía sobre temas cruciales como la distribución equitativa del presupuesto y la inversión en infraestructura.

“El régimen centralista ha querido someternos al silencio y a la resignación. Hoy es tiempo de levantar la voz, de mostrar que Chihuahua no se rinde, que Chihuahua exige respeto. La fuerza del norte está en su gente y esa fuerza se expresará en cada boleta y en cada voto”, concluyó.

