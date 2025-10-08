Francisco Sánchez acusa que reformas a la Ley Aduanera protegen el “huachicol fiscal”

Publicidad - LB2 -

El diputado de Movimiento Ciudadano advirtió que la iniciativa pone en riesgo la soberanía energética del país.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Francisco Sánchez Villegas, coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, criticó las recientes reformas a la Ley Aduanera aprobadas en la Cámara de Diputados, al considerar que éstas “protegen el huachicol fiscal” al omitir uno de los temas más sensibles para las aduanas del país.

“La reforma a la Ley Aduanera no toca el tema más relevante de las aduanas, que es el huachicol fiscal. Este delito debe ser considerado como traición a la patria, porque implica la asociación con agentes extranjeros para la compra de combustibles y la corrupción en nuestras fronteras, donde participan la Marina, la Guardia Nacional y elementos castrenses”, declaró el legislador chihuahuense.

Sánchez advirtió que la omisión de este tema dentro del paquete de reformas compromete la soberanía energética nacional y perpetúa esquemas de corrupción que afectan directamente a los estados fronterizos. “El huachicol fiscal es un cáncer que se alimenta de la debilidad institucional y de la complicidad entre autoridades”, afirmó.

El diputado también cuestionó la falta de participación de entidades fronterizas, como Chihuahua, en la discusión legislativa de una norma que —dijo— tiene impacto directo en su economía y seguridad. “La frontera de Ciudad Juárez, de Ojinaga, de Ascensión, antes que ser frontera de México, es frontera de Chihuahua. Esta ley debe caer y la vamos a combatir”, sentenció.

Francisco Sánchez adelantó que Movimiento Ciudadano analizará vías jurídicas y políticas para impugnar los efectos de las reformas, al considerar que el régimen aduanero centralista sigue excluyendo a los estados del norte en decisiones clave sobre comercio, seguridad y fiscalización.