Fortalecen Conalep y Sipinna estrategias de ciberseguridad y protección para adolescentes

Buscan prevenir riesgos digitales con apoyo de la Policía Cibernética y herramientas de monitoreo anónimas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la protección de adolescentes frente a los riesgos del entorno digital, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) sostuvo una reunión de trabajo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en la que se acordó impulsar estrategias conjuntas de ciberseguridad en planteles del nivel medio superior en el estado.

Durante el encuentro, ambas instituciones definieron líneas de acción enfocadas en la prevención, atención y formación en el uso seguro de las tecnologías digitales, con la colaboración de la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado (FGE). El trabajo interinstitucional tiene como objetivo crear entornos escolares más seguros y fomentar una cultura digital con valores de respeto y responsabilidad.

Uno de los principales avances presentados fue la implementación de la Estrategia 360, una herramienta en línea y de carácter anónimo que permitirá identificar situaciones de riesgo, comportamientos inadecuados o violaciones a los derechos digitales entre estudiantes. La información recabada servirá para diseñar intervenciones preventivas y acciones formativas personalizadas.

El director general del Conalep en el estado, Omar Bazán Flores, destacó que esta colaboración representa un paso importante hacia la construcción de comunidades escolares protegidas ante los retos del entorno digital. “La tecnología ofrece grandes oportunidades, pero también desafíos que debemos enfrentar de manera responsable. Con esta alianza reafirmamos nuestro compromiso con la formación integral de nuestros estudiantes”, declaró.

La Estrategia 360 contempla también campañas de concientización, capacitación docente y protocolos de atención inmediata en caso de detectar casos de acoso digital, extorsión, exposición a contenido inapropiado u otros delitos informáticos que afectan principalmente a adolescentes.

Por su parte, el personal de Sipinna subrayó la importancia de actuar de manera preventiva, desde una visión de derechos humanos y protección integral, al tiempo que se promueve el uso responsable del internet y las redes sociales como parte de la vida cotidiana de las y los jóvenes.

Esta alianza también busca replicarse en otros subsistemas educativos y fortalecer la vinculación entre instituciones académicas, organismos de protección y cuerpos de seguridad cibernética, a fin de ofrecer una respuesta coordinada frente a los nuevos desafíos que enfrentan las juventudes en entornos digitales.

Con estas acciones, Chihuahua se suma a los esfuerzos nacionales para proteger a las adolescencias en el ecosistema digital, integrando tecnología, educación y prevención como herramientas clave para garantizar su bienestar y desarrollo pleno.

