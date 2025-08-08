Foresta Alex Pérez Escalante parques y fraccionamientos con casi 1,200 árboles

Publicidad - LB2 -

Con motivo del día mundial del árbol, el día 28 de junio, el líder del Partido Verde plantó 130 árboles en Valle del Marqués.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante los meses de junio y julio, Alex Pérez Escalante, dirigente del Partido Verde Ciudad Juárez, continuó con las acciones de reforestación en la localidad, logrando plantar casi mil 200 árboles, en diferentes áreas de la ciudad.

En estos dos meses, las plantaciones fueron enfocadas en áreas verdes de fraccionamientos y parques públicos, destacando el compromiso de los vecinos, al hacerse cargo del cuidado y riego de la nueva flora en sus sectores.

“Estuvimos plantando en muchas zonas de la ciudad, estuvimos en Riberas, fuimos al sector de la Valle del Sol, Acequias y muchos lugares donde nos solicitaron, ya que durante este tiempo las plantaciones en escuelas las pausamos, por la misma razón de que están de vacaciones”, explicó Pérez Escalante.

Destacó que, el día 28 de junio, con motivo del día mundial del árbol, se llevó a cabo una importante labor de forestación, en el sector de Valle del Marqués, creando un área verde en el área, ya que carecían de la misma.

“Fuimos al suroriente de la ciudad, tuvimos la plantación más grande que hicimos en el mes, fueron 130 árboles en una zona muy desértica, los vecinos estaban muy contentos, porque no tenían arbolado, nada de área verde en su parque, ya que solo tenían jueguitos, pero le faltaban árboles”, destacó el líder del Partido Verde en Juárez.

Dentro de las actividades relacionadas con los árboles, agregó que tuvo entrega de 18 árboles a ciudadanos que realizaron la petición de manera individual al partido.

Para solicitar la forestación, por parte del Partido Verde, se pueden contactar en las siguientes redes sociales, en Facebook, https://www.facebook.com/perezescalante.alex, https://www.facebook.com/pvciudadjuarez, en Instagram alex.perezescalante y partidoverdejrz.

Pérez Escalante agregó que parte de las actividades que realizó con su grupo de trabajo, fue de auxiliar a las familias afectadas por las lluvias del pasado mes de junio, en el sector de la colonia Fronteriza. Dichas labores fueron la limpieza de viviendas, retirando lodo, escombro, tiliches y la entrega de despensas.

