Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 20, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 20, 2025 | 16:18
    InicioEstado

    Firman Secretaría de Hacienda y Auditoría Superior convenio para compartir el Padrón de Proveedores del Estado de Chihuahua

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Gobierno del Estado compartirá con la Auditoría Superior del Estado, el Padrón Estatal de Proveedores para que pueda utilizarlo en los procesos de adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.

    Chihuahua, Chih .- El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, expresó que este acuerdo representa para el Gobierno del Estado y particularmente para la Secretaría de Hacienda, un reconocimiento a las buenas prácticas que este Gobierno ha implementado para poner orden en la casa.

    Recordó que desde la dependencia que encabeza se desarrolló esta plataforma digital y en línea, que concentra a todos los proveedores y permite verificar que cada uno de ellos cumpla con la reglamentación necesaria, además garantiza la legalidad de los procesos, agiliza, simplifica y amplía las opciones de compra.

    - Publicidad - HP1

    “Compartir la plataforma evita duplicidades, reduce tiempos y permite que cada vez más instituciones puedan beneficiarse del mismo sistema, pues en lugar de desarrollar plataformas aisladas o paralelas, apostamos por la interoperabilidad y la colaboración tecnológica, pilares de una gestión pública moderna”, dijo.

    Para la ASE este acuerdo permitirá mejorar la coordinación entre ambas instituciones, evitará la duplicidad de esfuerzos, y asegurará un seguimiento más ágil y preciso de los recursos públicos.

    Este paso reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con la innovación, la transparencia y la rendición de cuentas, para consolidar a Chihuahua como referente nacional en materia de gestión pública responsable.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:53:55
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 045 | Renovados

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas — El...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Suma Estado más de 14 mdp en el otorgamiento de créditos emergentes agropecuarios

    El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural...
    Deportes

    Regresan juarenses con oro en ajedrez

    Los fronterizos Mia Guzmán y Kenneth Alba ganaron medalla de oro en el Primer...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.