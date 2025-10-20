Firman Secretaría de Hacienda y Auditoría Superior convenio para compartir el Padrón de Proveedores del Estado de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado compartirá con la Auditoría Superior del Estado, el Padrón Estatal de Proveedores para que pueda utilizarlo en los procesos de adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.

Chihuahua, Chih .- El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, expresó que este acuerdo representa para el Gobierno del Estado y particularmente para la Secretaría de Hacienda, un reconocimiento a las buenas prácticas que este Gobierno ha implementado para poner orden en la casa.

Recordó que desde la dependencia que encabeza se desarrolló esta plataforma digital y en línea, que concentra a todos los proveedores y permite verificar que cada uno de ellos cumpla con la reglamentación necesaria, además garantiza la legalidad de los procesos, agiliza, simplifica y amplía las opciones de compra.

- Publicidad - HP1

“Compartir la plataforma evita duplicidades, reduce tiempos y permite que cada vez más instituciones puedan beneficiarse del mismo sistema, pues en lugar de desarrollar plataformas aisladas o paralelas, apostamos por la interoperabilidad y la colaboración tecnológica, pilares de una gestión pública moderna”, dijo.

Para la ASE este acuerdo permitirá mejorar la coordinación entre ambas instituciones, evitará la duplicidad de esfuerzos, y asegurará un seguimiento más ágil y preciso de los recursos públicos.

Este paso reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con la innovación, la transparencia y la rendición de cuentas, para consolidar a Chihuahua como referente nacional en materia de gestión pública responsable.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.