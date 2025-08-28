Firman la SEyD y Fechac convenio para mejorar la educación en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) de Chihuahua, en colaboración con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), ha firmado un convenio con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) como parte del programa “Alianza con Todo por la Educación al 100”. Este acuerdo busca atender las necesidades de rehabilitación de escuelas y dotar de mobiliario y equipo a planteles de Educación Básica en varios municipios, incluyendo Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Santa Isabel, Riva Palacio y Bachíniva.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- El convenio establece que tanto la SEyD como Fechac aportarán un millón 500 mil pesos cada uno, generando así una bolsa total de tres millones de pesos. Este financiamiento se destinará a mejorar los espacios de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes en las regiones mencionadas, con el objetivo de brindarles mejores condiciones educativas.

La firma del convenio tuvo lugar en un evento donde estuvieron presentes figuras clave, como la presidenta del Consejo Local Cuauhtémoc de Fechac, Graciela Martínez Licón, y la directora general de SEECH, Teresa de Jesús López Ramírez. También estuvieron presentes el director general de Fechac, David Almeida Zavala, y el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quienes actuaron como testigos de honor.

- Publicidad - HP1

El secretario Gutiérrez Dávila destacó la importancia de este convenio, señalando que representa un avance significativo hacia el objetivo de ofrecer las mejores condiciones para el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Además, enfatizó que la gobernadora Maru Campos ha instruido a su equipo a fortalecer alianzas que beneficien a la comunidad educativa y a la sociedad en general.

Por su parte, Teresa de Jesús López Ramírez subrayó la relevancia de esta alianza estratégica, que beneficiará directamente a cientos de estudiantes en diferentes planteles. La colaboración entre el sector educativo y empresarial es vista como un paso esencial para mejorar la calidad educativa en el estado.

David Almeida Zavala, director general estatal de Fechac, también se pronunció sobre la importancia de unir esfuerzos para garantizar espacios dignos que contribuyan a la calidad educativa. Este convenio es un ejemplo de cómo la colaboración entre diferentes sectores puede generar un impacto positivo en la educación de los jóvenes chihuahuenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.