Festeja Gabinete Estatal a la gobernadora Maru Campos por su cumpleaños

Publicidad - LB2 -

La gobernadora Maru Campos celebró su cumpleaños en Palacio de Gobierno, en un festejo organizado por los titulares de las diferentes dependencias estatales.

Chihuahua, Chih .- Lo anterior, tras la reunión de Gabinete que se llevó a cabo para dar seguimiento a las acciones prioritarias hacia el último periodo de la administración.

Al concluir la jornada de trabajo, las y los secretarios sorprendieron a la Gobernadora con un pastel y sus felicitaciones por un año más de vida al servicio de los chihuahuenses.

- Publicidad - HP1

Maru Campos agradeció a las y los funcionarios por el detalle, así como por acompañarla en este camino como profesionales y personas.

Dijo que la unidad y el esfuerzo conjunto que han caracterizado a su administración, han sido clave para consolidar un Estado más fuerte.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.