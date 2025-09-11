Movil - LB1 -
    septiembre 11, 2025
    Festeja Gabinete Estatal a la gobernadora Maru Campos por su cumpleaños

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La gobernadora Maru Campos celebró su cumpleaños en Palacio de Gobierno, en un festejo organizado por los titulares de las diferentes dependencias estatales.

    Chihuahua, Chih .- Lo anterior, tras la reunión de Gabinete que se llevó a cabo para dar seguimiento a las acciones prioritarias hacia el último periodo de la administración.

    Al concluir la jornada de trabajo, las y los secretarios sorprendieron a la Gobernadora con un pastel y sus felicitaciones por un año más de vida al servicio de los chihuahuenses.

    Maru Campos agradeció a las y los funcionarios por el detalle, así como por acompañarla en este camino como profesionales y personas.

    Dijo que la unidad y el esfuerzo conjunto que han caracterizado a su administración, han sido clave para consolidar un Estado más fuerte.

