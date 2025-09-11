Festeja Gabinete Estatal a la gobernadora Maru Campos por su cumpleaños

La gobernadora Maru Campos celebró su cumpleaños en Palacio de Gobierno, en un festejo organizado por los titulares de las diferentes dependencias estatales.
Chihuahua, Chih .- Lo anterior, tras la reunión de Gabinete que se llevó a cabo para dar seguimiento a las acciones prioritarias hacia el último periodo de la administración.
Al concluir la jornada de trabajo, las y los secretarios sorprendieron a la Gobernadora con un pastel y sus felicitaciones por un año más de vida al servicio de los chihuahuenses.
Maru Campos agradeció a las y los funcionarios por el detalle, así como por acompañarla en este camino como profesionales y personas.
Dijo que la unidad y el esfuerzo conjunto que han caracterizado a su administración, han sido clave para consolidar un Estado más fuerte.
