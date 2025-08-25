Feria de servicios gratuitos beneficiará a familias en Buenaventura

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevará a cabo este martes 26 de agosto la feria de servicios gratuitos “Cuenta Conmigo”. Este evento está dirigido a las familias del Ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, y se celebrará en el Gimnasio Seccional a partir de la 1:00 de la tarde.

Buenaventura, Chih (ADN/Staff) .- Durante la feria, se instalarán módulos de diversas dependencias estatales que ofrecerán una variedad de servicios esenciales. Entre los servicios de salud, se incluye la afiliación al programa MediChihuahua, así como la vacunación contra el sarampión y otras enfermedades. Además, se realizarán valoraciones oftalmológicas que permitirán la entrega de lentes graduados, consultas médicas y la dotación de medicamentos a quienes lo requieran.

El evento también contempla la distribución de apoyos alimentarios a través del programa NutriChihuahua, con el objetivo de mejorar la nutrición de las familias en la región. Asimismo, se brindará atención especial a personas con discapacidad y adultos mayores, quienes podrán acceder a servicios adaptados a sus necesidades. También se entregarán tarjetas del programa Juntas Podemos Ahorrar, que busca fomentar el ahorro y la economía familiar.

Además de los servicios de salud y apoyo alimentario, la feria ofrecerá cortes de cabello sin costo, lo que representa una oportunidad para que los asistentes puedan mejorar su imagen personal sin gastos adicionales. En un esfuerzo por promover la reforestación y el cuidado del medio ambiente, se donarán árboles para su plantación en el hogar, contribuyendo así a la creación de espacios más verdes en la comunidad.

Rafael Loera, titular de la SDHyBC, ha extendido una invitación a la población para que aproveche esta oportunidad única de recibir atención directa de las distintas áreas de la administración estatal. Esta iniciativa forma parte de las acciones implementadas por la gobernadora Maru Campos, cuyo objetivo es acercar los servicios a quienes más lo necesitan, garantizando así una mejor calidad de vida para los habitantes de Buenaventura.

La feria “Cuenta Conmigo” representa un esfuerzo significativo por parte del Gobierno del Estado para atender las necesidades de la comunidad, promoviendo el acceso a servicios básicos y apoyos que pueden marcar la diferencia en la vida de muchas familias. Se espera una gran participación de la población local, quienes podrán beneficiarse de los recursos y servicios disponibles en este evento.

