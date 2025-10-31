Felicita Yesenia Reyes a mujeres rurales de Casas Grandes reconocidas en Mujer Rural 2025

Publicidad - LB2 -

La diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías expresó su felicitación y reconocimiento a las talentosas mujeres de la región que fueron galardonadas en el evento Mujer Rural 2025, destacando la importancia del talento, la dedicación y la creatividad de quienes día a día fortalecen nuestras comunidades.

Casas Grandes, Chih .– Este año, el reconocimiento fue para Miriam Gallegos, destacada artista ceramista originaria de Juan Mata Ortiz, Casas Grandes, conocida como “la señora de los sombreros”, quien ha puesto en alto el nombre de la región con su talento y trabajo artesanal.

Asimismo, Reyes Calzadías felicitó a Leticia Camacho, artesana en joyería artesanal, también originaria de Casas Grandes, quien recibió este importante reconocimiento por su contribución al arte y la cultura local.

- Publicidad - HP1

“Felicito también a las demás participantes de nuestra localidad, es un orgullo ver cómo nuestras mujeres rurales transforman y enriquecen la identidad de Casas Grandes y toda nuestra región. Su talento y esfuerzo merecen ser reconocidos y celebrados”, destacó la diputada Yesenia Reyes.

Con este reconocimiento, se reafirma la capacidad, creatividad y liderazgo de las mujeres rurales, quienes con su trabajo contribuyen al desarrollo cultural, económico y social de la región noroeste de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.