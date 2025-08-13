Fallida la estrategia de Seguridad en Chihuahua, el país avanza, el Estado retrocede: Rosana Diaz

Publicidad - LB2 -

Durante la mañanera del pueblo, se informó que el Estado de Chihuahua fue el primer lugar nacional en homicidios dolosos durante el mes de Julio.

Chihuahua, Chih .- La legisladora morenista Rosana Díaz manifestó nuevamente que la estrategia de seguridad del Gobierno Estatal sigue fallando.

“Mientras a nivel nacional, con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la reducción en homicidios dolosos ha ido a la baja, Chihuahua pasa del cuarto lugar al primero en homicidios dolosos a nivel nacional.

Algo no está funcionando, otros estados que incluso estaban en números por encima de Chihuahua han logrado disminuir y así descender de nivel.

Desafortunadamente, no es el caso de Chihuahua, con 182 asesinatos en los 31 días de julio, el estado superó a Sinaloa, que tuvo 170 casos; esto representa que nuestro Estado concentró el 9% de los delitos.

Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, ¡algo no esta funcionando!, la estrategia Centinela no está dando los resultados prometidos al inicio de esta administración estatal.

Con una inversión de casi 5 mil millones de pesos, con un proceso de adjudicación sospechosa y con información reservada, da muestra de un rotundo fracaso.

Las y los chihuahuenses merecemos vivir en paz, se debe recuperar el orden para que nuestro estado progrese.

Hago un llamado al Secretario de Seguridad Publica Estatal para que replantee su estrategia por el bienestar del pueblo chihuahuense”.

