Extienden presencia del CAM Móvil del JuárezBus en Riberas hasta el 27 de diciembre

El módulo seguirá atendiendo trámites de tarjetas preferenciales por alta demanda de usuarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que el Centro de Atención Móvil (CAM Móvil) del JuárezBus permanecerá en la zona del Supermercado Riberas del Bravo hasta el próximo 27 de diciembre.

La decisión se tomó ante la alta afluencia registrada y la respuesta favorable de las y los usuarios del sistema de transporte.

Inicialmente, la estancia del CAM Móvil estaba programada por un periodo más corto; sin embargo, con el cierre del año y el incremento en la necesidad de realizar trámites relacionados con la movilidad urbana, las autoridades optaron por ampliar la presencia del módulo.

Esta extensión permitirá dar continuidad a los servicios sin necesidad de que los usuarios se desplacen a oficinas centrales.

Entre los trámites que se pueden realizar en el CAM Móvil se encuentran la emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial, documento indispensable para acceder a las unidades del JuárezBus.

Esta tarjeta otorga tarifas especiales a sectores como estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

De acuerdo con la información proporcionada por OTV, la emisión o reposición de la tarjeta tiene un costo de 30 pesos, mientras que la renovación del plástico es gratuita.

Estos trámites se realizan de forma personal y con la documentación correspondiente, de acuerdo con los requisitos previamente establecidos por el sistema de transporte.

El horario de atención del CAM Móvil es de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Durante ese horario, personal capacitado brinda asesoría y apoyo a los usuarios para agilizar los procesos y resolver dudas relacionadas con el sistema.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aprovechar la extensión de fechas y ponerse al corriente con sus trámites, sobre todo en esta temporada donde se intensifican los desplazamientos.

Para mayor información, JuárezBus pone a disposición su línea de atención telefónica al número (656) 852-73-84.

