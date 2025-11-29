Exige PRI Chihuahua trato digno al campo y vigilancia sobre acuerdos federales

Publicidad - LB2 -

Arturo Medina advierte que productores seguirán movilizados ante omisiones del Gobierno Federal en temas como agua y sanidad animal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Tras la visita del secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, a territorio chihuahuense, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, Arturo Medina, afirmó que la presencia del funcionario no representa garantía de solución a las demandas históricas del sector agropecuario del estado. Señaló que los productores y la sociedad en general se mantendrán vigilantes del cumplimiento de los acuerdos firmados con la Federación, principalmente en los temas relacionados con sanidad animal y derechos sobre el agua.

El legislador priista recordó que uno de los principales pendientes del Gobierno Federal es la erradicación del gusano barrenador, una plaga que afecta gravemente a la ganadería en el país y cuya contención no ha sido efectiva, particularmente en la frontera sur, donde animales infectados continúan ingresando sin controles rigurosos. A más de un año del cierre de exportaciones de ganado hacia Estados Unidos, señaló, no se ha visto una respuesta técnica ni presupuestal a la altura del problema.

Otro punto crítico, añadió Medina, es la aplicación de los acuerdos derivados de los conflictos por el agua de uso agrícola, en especial lo concerniente a la transmisión hereditaria de derechos, una demanda prioritaria del sector campesino de Chihuahua.

El legislador indicó que los productores exigen certeza jurídica y respeto a los compromisos establecidos durante las mesas de diálogo con el Gobierno Federal, tras años de movilizaciones y bloqueos por la defensa del recurso hídrico.

En su posicionamiento, Arturo Medina destacó la capacidad de organización del campo chihuahuense, al que calificó como “aguerrido” y clave en la defensa del federalismo. Reconoció que, gracias a la presión de los agricultores, el gobierno central ha comenzado a escuchar, aunque —subrayó— no se debe bajar la guardia.

“El mérito es de ellos, de nadie más; pero este no es momento para echar las campanas al vuelo. Debemos ser extremadamente rigurosos en la vigilancia de los acuerdos”, dijo.

El diputado también denunció el incremento de importaciones de granos, lo que —afirmó— evidencia una caída en la productividad del campo mexicano. Atribuyó esta situación a la falta de políticas públicas que fortalezcan al sector primario y advirtió que, si no se revierte esta tendencia, el país podría perder su soberanía alimentaria.

“Es preocupante que se deje de apoyar a quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas, mientras se apuesta por traer productos del extranjero”, puntualizó.

Finalmente, Medina consideró que existe una visión desde el centro del país que ve al campo con recelo, por su capacidad de organización y movilización. Por ello, llamó a la ciudadanía a respaldar a los productores rurales, quienes, a su juicio, han demostrado ser un contrapeso político efectivo en un contexto donde, dijo, el poder tiende a concentrarse. “Respaldar al campo es también respaldar la democracia”, concluyó.

