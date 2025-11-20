Exige Francisco Sánchez verdad y justicia por asesinato del exalcalde Lauro Orozco

Publicidad - LB2 -

El legislador de Movimiento Ciudadano pidió una investigación transparente tras el crimen en Ignacio Zaragoza.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja en el Congreso del Estado, Francisco Sánchez Villegas, exigió este jueves una investigación a fondo para esclarecer el asesinato del exalcalde Lauro Orozco, ocurrido en días recientes en el municipio de Ignacio Zaragoza, en la región noroeste de Chihuahua. El legislador lamentó profundamente la pérdida y pidió justicia para la familia del exedil.

Sánchez Villegas emitió un posicionamiento en el que reconoció la trayectoria de servicio público de Orozco, a quien describió como un hombre comprometido con su comunidad. “Lauro Orozco fue un hombre dedicado a su municipio, alguien que siempre buscó contribuir al desarrollo de su gente. Su pérdida representa un dolor profundo para Ignacio Zaragoza y para todos quienes apreciamos y acompañamos su labor”, expresó el diputado.

El crimen ha generado conmoción en la comunidad local, dado que Lauro Orozco fue una figura cercana a los habitantes del municipio y conocido por su trabajo en favor de los sectores más necesitados. Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el móvil o los responsables del asesinato, el caso ha encendido alarmas sobre la seguridad en los municipios rurales del estado.

Francisco Sánchez reiteró el llamado a las autoridades de seguridad y procuración de justicia para que actúen con celeridad, responsabilidad y transparencia en el proceso de investigación. Enfatizó que este tipo de hechos no deben quedar impunes, y que es indispensable fortalecer el estado de derecho para recuperar la confianza ciudadana.

La violencia en zonas rurales del estado ha sido un tema persistente en los últimos años, con múltiples denuncias de grupos criminales operando con relativa impunidad en municipios apartados de los grandes centros urbanos. Ignacio Zaragoza, ubicado en la Sierra Tarahumara, forma parte de una región históricamente marginada que ha enfrentado problemas de inseguridad, migración forzada y falta de recursos institucionales.

Además de solidarizarse con la familia de la víctima, el legislador también hizo un exhorto a la sociedad para no normalizar la violencia y mantenerse atentos a las acciones de las autoridades. “Que las instancias de seguridad y procuración de justicia actúen con responsabilidad y profesionalismo”, sentenció Francisco Sánchez, al tiempo que subrayó la necesidad de reforzar la presencia institucional en las regiones más vulnerables del estado.

