Exige Francisco Sánchez justicia tras el hallazgo de Danna Muñoz

Publicidad - LB2 -

El 19 de agosto de 2025, el estado de Chihuahua se vio sacudido por el hallazgo del cuerpo sin vida de Danna Muñoz, una joven que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en México.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- La noticia ha generado una fuerte reacción en la sociedad y en los representantes políticos, quienes demandan justicia y un cambio en el sistema judicial para evitar que estos crímenes queden impunes.

Francisco Sánchez Villegas, diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, se pronunció enérgicamente sobre el caso. En su declaración, enfatizó que los feminicidas deben ser tratados con el mismo desprecio con el que ellos trataron a sus víctimas. “No podemos permitir que encuentren grietas en el sistema judicial que les permitan obtener reducciones de pena o beneficios de preliberación”, afirmó el legislador.

- Publicidad - HP1

Sánchez Villegas subrayó la importancia de la Ley Jasiel, una iniciativa que busca eliminar cualquier tipo de beneficio para los criminales, especialmente aquellos que cometen feminicidios. Esta ley tiene como objetivo garantizar que la justicia proteja a las víctimas y a sus familias, asegurando que los crímenes de este tipo no queden sin castigo.

La impunidad, según el diputado, ha sido un factor que ha permitido que la violencia contra las mujeres se repita en Chihuahua y en todo el país. “En nombre de Danna y de cada mujer arrebatada por la violencia, debemos exigir que la ley pese con todo su rigor, sin concesiones”, expresó, haciendo un llamado a la sociedad para que se una en la lucha contra la violencia de género.

La indignación por el caso de Danna Muñoz ha resonado en diversos sectores de la población, quienes han comenzado a organizarse para exigir cambios en las políticas de seguridad y justicia. La demanda de un sistema judicial más fuerte y justo se ha convertido en un clamor colectivo que busca poner fin a la violencia que afecta a las mujeres en México.

El caso de Danna Muñoz no es un hecho aislado, sino parte de una problemática más amplia que afecta a miles de mujeres en el país. La sociedad civil, junto con legisladores como Francisco Sánchez, continúa trabajando para que se implementen medidas efectivas que garanticen la seguridad y el bienestar de todas las mujeres en México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.