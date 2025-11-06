Exige Elizabeth Guzmán legalidad y coordinación ante omisión del Gobierno estatal en solicitud de emergencia por lluvias

Publicidad - LB2 -

La diputada de Morena señala que sin solicitud formal, la Federación no puede intervenir; acusa omisión del Ejecutivo estatal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En medio del debate legislativo sobre la atención a las afectaciones por lluvias en la región noroeste de Chihuahua, la diputada Elizabeth Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena, reclamó la falta de actuación del Gobierno del Estado al no haber solicitado formalmente la Declaratoria de Emergencia ante la Coordinación Nacional de Protección Civil, lo cual calificó como un incumplimiento legal que obstaculiza la intervención federal.

Durante la sesión del Congreso del Estado, Guzmán respondió al punto de acuerdo presentado por la diputada panista Yesenia Guadalupe Reyes, quien exhortó al Gobierno Federal a incluir a Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes como zonas afectadas. Si bien expresó su solidaridad con las familias damnificadas, Guzmán señaló que el exhorto contenía un “error de procedimiento” al omitir el requisito fundamental: la solicitud estatal formal, sin la cual no puede activarse ningún programa federal de emergencia.

- Publicidad - HP1

“No se trata de burocracia, se trata de legalidad y eficacia institucional”, subrayó la legisladora morenista, advirtiendo que saltarse los procedimientos sólo genera falsas expectativas entre la ciudadanía. Aclaró que la ley es clara y establece que los apoyos federales deben activarse únicamente después de que el Gobierno Estatal declare formalmente una situación de emergencia.

Guzmán citó declaraciones de la Delegada de Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, quien confirmó que la Federación no ha levantado un padrón de personas afectadas porque el Ejecutivo estatal no ha emitido la solicitud correspondiente. Aseguró que la Secretaría de Bienestar y el Gobierno Federal están listos para actuar, pero dentro del marco legal, y recordó que los recursos federales se entregan hoy de manera directa y sin intermediarios.

Cuestionó también la presencia y responsabilidad de la administración estatal en el territorio afectado. “Antes de pedirle a la Federación que actúe, hay que preguntarle al Gobierno del Estado: ¿Ya presentó la solicitud formal? ¿Ha acudido personalmente la Gobernadora a las zonas afectadas?”, cuestionó. Afirmó que lo que ha predominado son declaraciones a distancia, sin acompañamiento real en las comunidades.

En su intervención, Guzmán respaldó los programas sociales implementados por la Secretaría de Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, y aprovechó para criticar el extinto Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), del que dijo: “No se extraña la ayuda, se extraña el negocio. El FONDEN fue un instrumento corrupto y discrecional. Hoy los apoyos llegan directo al pueblo”.

La diputada presentó una moción para redirigir el exhorto de forma legal, proponiendo que el Congreso exhorte al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil, para que informen si se ha solicitado la Declaratoria de Emergencia a nivel federal conforme a la Ley General y la Ley Estatal de Protección Civil.

Finalmente, Guzmán hizo un llamado a la coordinación entre niveles de gobierno y a no politizar la atención de emergencias: “El pueblo no pide discursos, pide resultados. Y quienes representamos su voz seguiremos defendiendo con firmeza la verdad, la ley y la justicia social”, concluyó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.