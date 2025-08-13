Movil - LB1 -
    agosto 13, 2025
    Exige el PAN destitución de secretario de seguridad en Juárez

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Daniela Álvarez, Presidenta Estatal Acción Nacional en Chihuahua.

    Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Daniela Álvarez, Presidenta Estatal del PAN en Chihuahua, denunció que en menos de un mes dos casos han expuesto la presencia de criminales infiltrados en las filas de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, hechos que ponen en duda la confiabilidad de quienes encabezan la corporación, responsabilidad directa del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

    La dirigente exigió la destitución de César Omar Muñoz Morales como Secretario Municipal de Seguridad Pública, así como la implementación urgente de un programa de depuración con controles de confianza estrictos y transparentes.

    Recordó que la infiltración de delincuentes en la SSPM quedó de manifiesto cuando hace unas semanas detuvieron a Galdino P. J., alias “El Monster”, presunto implicado en la masacre de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, y al momento de su arresto formaba parte de la Policía Municipal.

    El segundo caso ocurrió este lunes, cuando dos policías municipales escoltaban a un supuesto “empresario” que en realidad era un líder criminal, y quien, junto con los dos agentes, fue asesinado.

    “No es posible que la policía proteja al crimen, porque eso significa que la ciudad está perdida. Juárez no puede vivir bajo el miedo y la complicidad”, señaló Daniela Álvarez.

    Advirtió que, si el alcalde Pérez Cuéllar no actúa de manera inmediata, será plenamente corresponsable de que la Policía Municipal continúe infiltrada por el crimen organizado.

    “Juárez merece seguridad para la gente, no para los delincuentes. Juárez merece una policía confiable”, concluyó Daniela Álvarez.

