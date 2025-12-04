Exige diputado Ismael Pérez Pavía frenar reforma al agua que “criminaliza” al campo

Publicidad - LB2 -

Advierte que la propuesta de Morena centraliza decisiones y deja sin garantías a miles de productores.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Ismael Pérez Pavía, se pronunció enérgicamente en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales aprobada en la Cámara de Diputados, al considerar que representa un retroceso para el federalismo mexicano y una amenaza directa para miles de productores agrícolas en Chihuahua. Desde la tribuna del Congreso del Estado, el legislador originario de Meoqui exigió justicia para el campo y advirtió que la iniciativa impulsada por Morena pone en riesgo la autonomía hídrica de los estados.

Pérez Pavía señaló que la propuesta no responde a una verdadera visión de largo plazo sobre el manejo del agua, sino que busca recentralizar el control del recurso en instancias federales, particularmente en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin resolver los rezagos estructurales de dicha dependencia. Según datos presentados por el legislador, actualmente hay más de 27 mil trámites sin resolver por parte de Conagua, incluyendo los de 5 mil 152 familias chihuahuenses que siguen esperando respuesta a sus gestiones.

- Publicidad - HP1

El legislador panista advirtió que la reforma no garantiza el derecho humano al agua, ya que no incluye asignaciones presupuestales, infraestructura, tecnificación ni políticas integrales que atiendan las necesidades reales del campo. En cambio, incorpora nuevas causales de delito, multas de difícil cumplimiento y amplias facultades para cancelar concesiones. Para Pérez Pavía, estas medidas representan una criminalización del uso del agua por parte de los productores, quienes históricamente han sostenido la seguridad alimentaria del país.

Criticó también que el Gobierno Federal haya recortado de manera sistemática los recursos destinados a Conagua y a la infraestructura hidráulica nacional. Esta reducción presupuestal —dijo— contradice el discurso oficial sobre la defensa del agua como derecho humano, y deja a los estados y municipios sin herramientas para enfrentar los efectos de la sequía o modernizar sus sistemas de riego.

Pérez Pavía hizo un llamado al Senado de la República para que frene el avance de la reforma y abra un proceso de diálogo amplio con productores, especialistas, comunidades rurales y pueblos originarios. En su opinión, cualquier legislación en materia hídrica debe construirse con base en el consenso y el respeto a la pluralidad de voces que dependen del recurso para vivir y trabajar.

Al concluir su intervención, el diputado reiteró su compromiso con la defensa del campo chihuahuense y la protección del agua como un bien público que no debe estar sujeto a decisiones políticas centralizadas. “Vamos a defender a Chihuahua con la Constitución en la mano. El agua es vida y no se negocia”, afirmó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.