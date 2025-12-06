Exige diputada Xóchitl Contreras justicia por presunto fraude contra selección infantil de futbol americano

Publicidad - LB2 -

Familias afectadas recibieron acompañamiento legal tras quedar varados por incumplimiento en paquetes de viaje a torneo nacional.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Xóchitl Contreras encabezó una reunión urgente en la Fiscalía de Distrito Zona Norte para exigir justicia por el presunto fraude que afectó a más de 120 niñas, niños y adolescentes de la Selección Juárez de futbol americano, quienes no pudieron viajar a un torneo nacional en la Ciudad de México debido al incumplimiento de servicios previamente pagados.

- Publicidad - HP1

La legisladora informó que, desde que se conoció el caso, intervino de forma inmediata para gestionar un encuentro entre autoridades de la Fiscalía y las familias perjudicadas, quienes denunciaron haber adquirido paquetes de viaje que incluían transporte, hospedaje y alimentación, sin que estos servicios se materializaran.

El evento deportivo tenía previsto desarrollarse en la capital del país, pero el contratiempo impidió su participación.

Durante la reunión, celebrada este viernes, participaron también el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, y la coordinadora de Ministerios Públicos, Rebeca Sánchez.

En este espacio, madres, padres y jóvenes expusieron su situación ante las autoridades, quienes acordaron acciones específicas como el registro puntual de los afectados, asesoría legal para interponer denuncias penales y seguimiento a las investigaciones por posible fraude.

La diputada Contreras señaló que las autoridades deben actuar con celeridad y seriedad, considerando no solo las pérdidas económicas, sino también el daño emocional causado a menores que se habían preparado durante meses para representar a Ciudad Juárez. “Estos niños entrenaron con dedicación, sus familias hicieron grandes sacrificios, y merecen justicia”, afirmó.

Uno de los puntos de mayor inquietud entre los asistentes fue la posibilidad de que el presunto responsable no enfrente consecuencias legales, debido a que el caso podría clasificarse como un conflicto comercial en lugar de un delito penal.

En ese sentido, la legisladora subrayó que los hechos no deben minimizarse, y respaldó el derecho de las familias a proceder legalmente.

Contreras reiteró su compromiso de acompañar a las víctimas durante todo el proceso, asegurando que se mantendrá vigilante para que ninguna autoridad minimice lo ocurrido.

“No se trata solo de dinero o reservaciones fallidas; se trata de la confianza rota y del derecho de nuestros niños a ser respetados y protegidos”, dijo.

La legisladora también hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de prevención para evitar que este tipo de situaciones se repitan, particularmente cuando se trata de servicios contratados para menores en actividades deportivas o educativas.

Con estas acciones, busca garantizar que el esfuerzo y la ilusión de cientos de familias juarenses no sean vulnerados nuevamente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.