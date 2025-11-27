Exige diputada María Antonieta Pérez estadísticas sobre accidentes viales en Chihuahua y Juárez

Publicidad - LB2 -

La legisladora advierte que el crecimiento urbano sin planeación ha agravado la crisis de movilidad y mortalidad en las calles.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Ante el incremento sostenido de accidentes viales con víctimas mortales en Chihuahua y Ciudad Juárez, la diputada de morena María Antonieta Pérez Reyes exigió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado entregar datos estadísticos precisos que permitan dimensionar la gravedad de la situación y avanzar en la formulación de políticas públicas para mejorar la seguridad vial.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la legisladora fronteriza advirtió que ambas ciudades enfrentan una crisis de movilidad alimentada por el crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como por una infraestructura vial insuficiente y mal adaptada a las necesidades actuales. Señaló que la expansión de zonas habitacionales, el incremento del parque vehicular y la falta de transporte público eficiente han creado un entorno altamente riesgoso tanto para automovilistas como para peatones y ciclistas.

- Publicidad - HP1

Pérez Reyes alertó que en los últimos 15 años el número de vehículos particulares ha crecido de manera exponencial, lo que ha desbordado la capacidad vial en varias zonas urbanas. A esta problemática se suma la circulación sin regulación de motocicletas de reparto y vehículos conocidos como “chocolate”, además de la creciente omisión en el mantenimiento de la señalética vial y la reducción de espacios para la movilidad no motorizada.

Como parte de su intervención, la diputada presentó un exhorto para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado proporcione el número total de accidentes viales ocurridos durante 2024 y 2025 en Chihuahua y Ciudad Juárez, especificando el número de personas fallecidas por año y por municipio. Asimismo, solicitó datos sobre las principales causas de estos siniestros, incluyendo conducir bajo los efectos del alcohol, desobedecer señalamientos, uso del celular al volante y otras infracciones, así como los rangos de edad de los conductores involucrados.

En caso de no contar con esta información, Pérez Reyes pidió que la dependencia explique las razones de su ausencia, ya que consideró inadmisible que el Estado no tenga acceso a datos básicos para la toma de decisiones en materia de seguridad vial. “La urbanización avanza más rápido que los servicios públicos, incluida la señalización, y eso tiene un costo en vidas humanas”, expresó.

La legisladora morenista también hizo un llamado a trabajar en una estrategia integral que incluya la actualización del inventario de señalética, el fortalecimiento del presupuesto destinado a infraestructura segura, el endurecimiento de sanciones por conducir en estado de ebriedad, así como la creación de estándares estatales obligatorios en materia de señalización vial.

Finalmente, propuso la creación de un Observatorio Estatal de Movilidad que permita dar seguimiento sistemático a las cifras de siniestralidad vial, con la participación de autoridades estatales, municipales, expertos en urbanismo y organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen legislativo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.