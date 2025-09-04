Exige Alma Portillo programas de captación de agua de lluvias

Publicidad - LB2 -

Captación pluvial aliviaría la sobreexplotación de acuíferos.

Chihuahua, Chih .- La diputada parralense de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, propuso ante el Pleno del Congreso del Estado el establecimiento de un programa de captación de agua de lluvia, conforme a los mandatos legales existentes en materia de gestión del agua en el estado de Chihuahua.

Esta proposición con punto de acuerdo se motiva ante la grave crisis hídrica que enfrenta el estado y la creciente sobreexplotación de los acuíferos, con el fin de que las instancias, asuman su responsabilidad en el diseño e implementación de infraestructura para la captación e infiltración de agua de lluvia, esto incluye el urgente accionar de la Junta Central de Agua y Saneamiento y las Juntas Municipales.

Actualmente, el 60 por ciento del agua utilizada en la entidad proviene de pozos, muchos de ellos conectados a acuíferos que presentan signos de agotamiento. De los 62 acuíferos que abastecen al estado, una gran mayoría se encuentra en condición crítica, lo que representa una amenaza para el desarrollo sostenible de las comunidades, dio a conocer en tribuna Alma Portillo.

La legisladora dijo que la iniciativa es coadyuvante en temas de salud, seguridad y justicia social para nuestra gente, pues enfatizó que es lamentable que el agua de lluvias simplemente se escurra y se pierda sin ser utilizada, pese a las posibilidades de recarga de mantos freáticos.

