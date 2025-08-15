Movil - LB1 -
    Publicado el
    Exhortan a DIF y Fiscalía a informar sobre caso de menor víctima de abuso en Hidalgo del Parral

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La 68 Legislatura hizo un llamado al DIF Estatal y a la Fiscalía General del Estado, para que informen sobre las acciones que se han llevado a cabo en el caso de una menor de edad residente de la ciudad de Hidalgo del Parral que fue víctima de delito sexual y se encuentra bajo la custodia y guarda del DIF de dicho municipio.

    Chihuahua, Chih .- Fue la diputada María Antonieta Pérez Reyes, quien presentó la proposición aprobada por la Diputación Permanente.

    La Legisladora expuso que, un medio de comunicación de Parral publicó que, en el año 2023, aproximadamente un tercio de los casos de maternidad infantil en Chihuahua se registraron en la Sierra Tarahumara, donde, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la zona acumuló 87 de los 277 embarazos de niñas menores de 15 años registrados en toda la entidad.

    En este sentido, se hizo público el caso de una niña de 11 años en Parral que resultó embarazada por un hombre de 20 años, lo que da muestra de la gravedad de la situación que vive Chihuahua; a la par, Silvana Ornelas, representante de la colectiva Amor No es Violencia A.C., manifestó que este episodio, junto con la alta incidencia de esta problemática en municipios como Guachochi, donde otra niña de 10 años resultó embarazada en 2023, exhibe y expone la alarmante normalización del problema en el territorio estatal y particularmente en Parral, que prácticamente es la puerta de la Sierra Tarahumara.

    Cabe mencionar que fue consultada la Directora del DIF de Parral, Nora Carrillo, quien detalló que la menor pertenece a una etnia indígena y está resguardada por el estado. Inicialmente, la situación era hermética, ya que los padres no estaban molestos con la situación, al considerarla como normal; sin embargo, actualmente se le brinda atención jurídica, psicológica, además de que se le facilitó el acceso a atención médica.

    La Legisladora resaltó que a la fecha se desconoce si se ha iniciado algún proceso legal en contra del padre; es por ello que se hace el llamado a la autoridad referida, para que primero, el DIF Estatal informe al Congreso del Estado sobre el estatus que guarda la custodia sobre la niña madre y su hijo, en virtud de la información incierta que hay, y se detalle si ya se dio parte a la Fiscalía correspondiente sobre este caso de violación en perjuicio de la menor.

    Asimismo, para que, la Fiscalía General del Estado instruya la apertura del expediente correspondiente en contra del sujeto que violó a la niña de 11 años y proceda a la investigación a fondo hasta deslindar responsabilidades de acuerdo con las leyes que aplique.

