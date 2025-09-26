Movil - LB1 -
    Exhortan a aprovechar últimos días de descuento en el trámite de la cédula estatal

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de la Dirección Estatal de Profesiones invita a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de descuento en el trámite de la cédula estatal, beneficio que estará vigente hasta el martes 30 de septiembre.

    Chihuahua, Chih .- Esta estrategia forma parte de las acciones de apoyo a la economía de las familias y contribuye a garantizar que las y los profesionistas, cuenten con un documento que es esencial en el ámbito laboral.

    Durante todo el mes de septiembre se impartieron conferencias, talleres y pláticas para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de contar con la acreditación.

    Para más información sobre requisitos y horarios de atención, las y los interesados pueden consultar la página https://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones/

