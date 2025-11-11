Exhorta SSPE a prevenir fraudes digitales durante el Buen Fin 2025

Publicidad - LB2 -

La Policía Cibernética alerta sobre páginas falsas, robo de identidad y suplantación de marcas; emite recomendaciones a consumidores y empresas.

Cihihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Ante el inicio del Buen Fin 2025, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) lanzó un llamado preventivo a la ciudadanía para extremar precauciones al realizar compras en línea, debido al incremento de fraudes digitales detectados durante esta temporada de alta actividad comercial.

El operativo de vigilancia digital estará activo del 13 al 17 de noviembre, periodo en que se anticipa un aumento considerable en las transacciones electrónicas. Aunque representa una oportunidad para el comercio formal, también es un momento que aprovechan grupos de ciberdelincuencia, principalmente a través de páginas apócrifas, enlaces maliciosos y suplantación de marcas.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la Policía Cibernética de la SSPE, entre las modalidades más comunes de fraude detectadas se encuentran:

Envío de enlaces falsos para obtener datos bancarios o personales,

Páginas web fraudulentas que imitan tiendas reales,

Estafas mediante redes sociales,

Robo de identidad y

Suplantación de marcas reconocidas.

Para reducir el riesgo de ser víctima de fraude digital, la Ciberpolicía recomienda a los consumidores:

Verificar que los sitios web sean oficiales, con direcciones que inicien en “https://” y muestren el candado de seguridad.

Evitar hacer clic en enlaces sospechosos o promociones poco creíbles con frases como “ganaste un cupón” u “oferta por tiempo limitado”.

No compartir contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios a través de mensajes o llamadas.

Realizar compras desde redes seguras y dispositivos personales con antivirus actualizado.

Revisar de manera constante los movimientos bancarios y conservar los comprobantes de compra.

A su vez, la SSPE exhortó a empresas y comercios a reforzar sus protocolos de ciberseguridad, manteniendo actualizados sus sistemas y servidores, aplicando la autenticación multifactor, capacitando a su personal para detectar intentos de phishing y asegurándose de contar con planes de contingencia ante posibles incidentes.

La Secretaría informó que mantiene activa una campaña permanente de prevención a través de la Policía Cibernética y pidió a la ciudadanía y al sector comercial reportar cualquier actividad sospechosa mediante los canales oficiales:

Teléfonos: 614-429-3300 ext. 10955 y 614-429-7315

WhatsApp: 656-280-9562

Correo electrónico: [email protected]

El Buen Fin representa una oportunidad económica para miles de consumidores y negocios en todo el estado, pero también un riesgo si no se actúa con precaución. La SSPE reitera que la prevención, la denuncia oportuna y el uso informado de la tecnología son clave para disfrutar de una temporada de compras segura.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.