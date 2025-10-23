Exhorta Magdalena Rentería Pérez al Estado agilizar la publicación de la ley para la donación de alimentos

Publicidad - LB2 -

Con el firme compromiso de garantizar el derecho humano a la alimentación y hacer realidad la aplicación de una ley que representa esperanza para miles de familias chihuahuenses, la diputada Magdalena Rentería Pérez, del Grupo Parlamentario de morena, presentó ante el Congreso del Estado una Proposición con carácter de punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, a fin de que tome las debidas diligencias para agilizar la publicación del Reglamento de la Ley para la Donación, Rescate y Aprovechamiento Integral de los Productos Alimenticios para el Estado de Chihuahua.

Chihuahua, Chih .- Durante su intervención en tribuna, la legisladora destacó que una ley para la donación de alimentos es una necesidad urgente en el estado, al recordar que más de 73 mil personas viven en pobreza alimentaria, y que en las comunidades serranas el 60% de las niñas y los niños padecen desnutrición, de acuerdo con datos publicados por El Heraldo de Chihuahua el 7 de agosto de 2025.

- Publicidad - HP1

“No podemos seguir permitiendo que nuestras niñas y niños estén padeciendo desnutrición. Esta ley fue aprobada para atender esa grave problemática, pero su aplicación plena depende de la publicación de su reglamento, que a la fecha aún no ha sido emitido”, expresó Rentería Pérez.

La diputada recordó que la Ley para la Donación, Rescate y Aprovechamiento Integral de los Productos Alimenticios para el Estado de Chihuahua fue resultado del trabajo conjunto de las distintas fuerzas políticas en la LXVI y LXVII Legislaturas, y que representa un ejemplo de responsabilidad y sensibilidad social del Congreso local.

La iniciativa original fue presentada por el Grupo Parlamentario de Morena el 4 de noviembre de 2021, bajo el número de asunto 466, y posteriormente se sumó una propuesta similar del Grupo Parlamentario del PAN en mayo de 2022. Ambas fueron dictaminadas de manera conjunta por la Comisión de Desarrollo Social, aprobadas por unanimidad el 19 de junio de 2023 y avaladas en el Pleno el 5 de octubre de ese mismo año, dando origen al Decreto 633/2023. La ley fue publicada el 20 de diciembre de 2023, entrando en vigor al día siguiente.

Sin embargo, el artículo tercero transitorio establecía que el Ejecutivo estatal debía expedir el reglamento correspondiente en un plazo de 180 días, lo cual no ha ocurrido, pese a que han transcurrido más de 230 días desde el vencimiento del plazo legal.

Rentería Pérez informó que, en seguimiento a esta omisión, se formularon preguntas a la autoridad competente durante la sesión del 11 de septiembre, conforme al artículo 66 de la Constitución Política del Estado. Agradeció la respuesta del titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, aunque subrayó la necesidad de mayor claridad en los plazos y de acciones concretas para garantizar que los alimentos donados lleguen efectivamente a las comunidades más necesitadas, particularmente en la Sierra Tarahumara.

“Reconocemos la disposición de la Secretaría para atender el tema, pero es urgente que se materialice el reglamento. Miles de familias esperan que esta ley funcione y pueda traducirse en alimentos sobre la mesa”, enfatizó la legisladora morenista.

Finalmente, la diputada reiteró la total disposición del Grupo Parlamentario de morena para colaborar en lo necesario y sumar esfuerzos con los demás grupos parlamentarios, destacando que esta causa “trasciende colores y partidos” y responde al compromiso común de erradicar el hambre y la desnutrición en Chihuahua.

“Esta ley representa esperanza, solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan. Juntas y juntos podemos hacerla funcionar”, concluyó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.