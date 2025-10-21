Exhorta Magdalena Renteria al Estado a aclarar el destino de los autobuses retirados en la capital

Publicidad - LB2 -

Mientras tanto, en Ciudad Juárez, las ruteras transportan ocho veces más personas que el “Juárez Bus”.

Chihuahua, Chih .– La diputada Magdalena Rentaría Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de morena, presentó ante el Congreso del Estado dos exhortos dirigidos al Poder Ejecutivo, con el objetivo de que informe públicamente qué destino tendrán los autobuses recientemente retirados de circulación en la ciudad de Chihuahua, así como las acciones emprendidas para mejorar el servicio de transporte público en las colonias de Ciudad Juárez.

Como antecedente, la legisladora mencionó la reciente adquisición de 40 nuevos camiones para la ciudad de Chihuahua, los cuales comenzaron a operar el pasado 2 de octubre. Según reportes periodísticos, esta compra representó una inversión de 315 millones de pesos. A partir de ello, Rentaría cuestionó qué pasará con las unidades que estaban en funcionamiento hasta el 1 de octubre, muchas de las cuales fueron adquiridas durante las administraciones de César Duarte y Javier Corral.

“Estas unidades forman parte del patrimonio de los chihuahuenses. Es importante saber si se van a reparar y reincorporar al servicio o si simplemente se convertirán en chatarra. Aunque ya no tienen el mismo valor que cuando fueron adquiridas, en conjunto siguen representando millones de pesos”, declaró la diputada.

La inquietud se incrementa, añadió, considerando antecedentes como el ocurrido en 2020, cuando, según medios de comunicación, se remataron 82 camiones de la Ruta Troncal marca Mercedes-Benz, modelo 2014. Dichas unidades estaban valuadas en 141 millones 225 mil pesos, pero fueron vendidas por solo 94 millones 150 mil pesos, es decir, un 34 % menos de su valor estimado.

En el caso de Ciudad Juárez, Rentaría recordó que el Gobierno del Estado destinó 32 camiones nuevos entre marzo y abril de 2024, y posteriormente completó la entrega del resto de las unidades. No obstante, advirtió que la principal problemática de movilidad persiste en las colonias, donde la población depende de las ruteras tradicionales y no del sistema Juárez Bus.

“El verdadero reto de movilidad está en las colonias, donde las ruteras siguen siendo el medio de transporte más utilizado”, explicó.

Asimismo, citó el informe Así Estamos Juárez, elaborado por la asociación civil Plan Estratégico de Juárez, el cual señala que cinco de los diez distritos electorales del municipio tienen calificaciones menores a seis en materia de movilidad, con un promedio general de satisfacción de apenas 5.4.

En dicho estudio también se preguntó a la población: ¿Cómo se transporta cuando va a trabajar? Solo el 0.3 % respondió que utiliza el Juárez Bus, mientras que el 2.5 % afirmó hacerlo en rutera.

Esto demuestra, dijo la legisladora, que las rutas tradicionales siguen siendo el medio de transporte más utilizado por la ciudadanía.

La diputada Magdalena Rentaría concluyó que su doble exhorto no busca ser una queja, sino un llamado a la acción para construir un frente político amplio que atienda de manera integral el problema de movilidad en Ciudad Juárez.

Este frente, propuso, debe incluir a la academia, al gobierno municipal, regidores, gobiernos estatal y federal, asociaciones civiles, concesionarios, transportistas y, sobre todo, a la ciudadanía, a través de consultas públicas y encuestas, así como la participación activa de las y los diputados de los distritos fronterizos.

