Exhorta JuárezBus a respetar el carril confinado para una movilidad segura

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), hace un llamado a las y los usuarios, así como a la ciudadanía en general, a respetar el uso exclusivo del carril confinado del sistema JuárezBus.

Ciudad Juárez, Chih .- Esta medida contribuye a fomentar la seguridad vial y prevenir incidentes que puedan ocasionar daños a las unidades, las estaciones y a los vehículos particulares.

Además de evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física de las y los usuarios al momento de un accidente, ya sea por cruzar el carril, ir en bicicleta o motocicleta sobre el mismo.

JuárezBus reitera su compromiso con una movilidad más segura y ordenada, e invita a todas y todos a sumarse a esta práctica responsable para el beneficio de las y los usuarios del JuárezBus.

