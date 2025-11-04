Exhibe diputada Magdalena Rentería discrepancias entre cifras del INEGI y Gobierno estatal sobre pobreza alimentaria en la Sierra Tarahumara

Publicidad - LB2 -

Cuestiona falta de evaluación del programa “Juntos por la Sierra Tarahumara” y pide mediciones más precisas por municipio.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, Magdalena Rentería Pérez, presentó un exhorto ante el Congreso del Estado para que el Gobierno de Chihuahua evalúe objetivamente los resultados del programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”, destinado a combatir la pobreza alimentaria en la región serrana. La legisladora denunció discrepancias entre las cifras reportadas por el INEGI y las difundidas por el gobierno estatal, y pidió una revisión exhaustiva del impacto real de las acciones implementadas.

Durante su intervención, Rentería solicitó además que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realice mediciones desagregadas de pobreza por municipio, conforme a la Ley General de Desarrollo Social, la cual establece dicha obligación cada cinco años. La intención es contar con datos más precisos que permitan diseñar políticas públicas efectivas para los 19 municipios serranos.

- Publicidad - HP1

Citando cifras de 2024, la diputada indicó que 387 mil personas presentan carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad en el estado, mientras que los datos del programa federal Bienestar 2025 hablan de 370 mil 647 personas. Entre los municipios con mayor incidencia destacan Balleza (50.1%), Guachochi (45.8%) y Batopilas (40.7%), donde la situación alimentaria es particularmente crítica, en especial entre la población infantil.

Rentería advirtió que, si bien los informes del Gobierno del Estado resaltan la entrega de apoyos alimentarios y la inversión de mil 500 millones de pesos en el marco del programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”, no existe evidencia pública de su eficacia real o impacto medible. Según cifras oficiales, se habrían entregado 85 mil 734 apoyos, equivalentes a más de 3 mil toneladas de granos básicos, además de la conformación de 275 comités agropecuarios.

La diputada reconoció también la operación del programa NutriChihuahua, que beneficia a más de 5 mil familias de la región, pero insistió en que la falta de resultados verificables limita la posibilidad de ajustar o mejorar las estrategias. “Si comparamos las cifras del INEGI con las del gobierno estatal, observamos una clara discrepancia: mientras los datos oficiales reportan inversiones y apoyos, el número de personas con pobreza alimentaria sigue siendo alarmante”, expuso.

De acuerdo con la legisladora juarense, en los municipios serranos se registran más de 77 mil personas con carencia alimentaria, aunque la cifra es mayor en las zonas urbanas de Ciudad Juárez y Chihuahua capital, donde se concentra una población vulnerable superior a 285 mil personas. No obstante, aclaró que en estas ciudades existe más infraestructura para responder a la problemática, algo que no ocurre en la sierra.

El punto de acuerdo fue rechazado por el PRI y el PAN, quienes se posicionaron en contra de la propuesta. Sin embargo, Rentería insistió en la necesidad de establecer mecanismos constantes de evaluación para medir el avance de los programas sociales. “No podemos esperar cada dos años para saber si las políticas públicas están funcionando. La obligación del Gobierno es medir y actuar en consecuencia”, concluyó.

La legisladora advirtió que, si para 2027 no hay una disminución en los indicadores de carencia alimentaria en la Sierra Tarahumara, el programa “Juntos por la Sierra Tarahumara” deberá considerarse un fracaso. Por ello, reiteró el llamado a fortalecer la planeación, el monitoreo y la transparencia en las estrategias sociales del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.