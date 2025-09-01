Estudiantes de Chihuahua inician ciclo escolar 2025-2026 con apoyo de útiles y vacunas

Publicidad - LB2 -

El secretario de Educación y Deporte de Chihuahua, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, inauguró oficialmente el ciclo escolar 2025-2026 en la Secundaria Estatal No. 3009. Este evento marca el regreso a clases para 686 mil 416 estudiantes en 5 mil 283 planteles de educación básica en el estado. Durante la ceremonia, el funcionario destacó la importancia de este inicio de ciclo escolar y los esfuerzos realizados para apoyar a los estudiantes.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Uno de los puntos más relevantes de la ceremonia fue la entrega de 300 mil paquetes de útiles escolares y 137 mil mochilas a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. Esta iniciativa busca aliviar la carga económica de las familias y asegurar que todos los alumnos tengan acceso a los materiales necesarios para su educación. Gutiérrez Dávila subrayó que estas acciones son parte del compromiso del Gobierno del Estado con la educación y el bienestar de los estudiantes.

El secretario también informó sobre la distribución de más de 4 millones de libros de texto, un esfuerzo que se llevó a cabo en colaboración con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la Secretaría de Educación Pública (SEP), y los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH). Este proceso de distribución se realizó de manera oportuna, asegurando que los estudiantes cuenten con los recursos educativos necesarios desde el primer día de clases.

En el evento, Gutiérrez Dávila agradeció la presencia del secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, quien anunció el inicio de una campaña de vacunación en todos los municipios. Esta campaña tiene como objetivo proteger a personal educativo, padres de familia, tutores y estudiantes contra el sarampión, resaltando la importancia de la salud en el entorno escolar.

El director de la Secundaria Estatal No. 3009, José Víctor Velázquez Sotelo, también tomó la palabra para expresar su agradecimiento por la dotación de útiles y mochilas, así como por las mejoras en la infraestructura de la escuela. Esto refleja el compromiso del Gobierno del Estado con la educación en Chihuahua y la necesidad de crear espacios seguros y adecuados para el aprendizaje.

Durante la ceremonia, se hizo una entrega simbólica de útiles y mochilas a estudiantes de diferentes niveles educativos, incluyendo el Preescolar y Primaria Eloy S. Vallina, así como la Telesecundaria Estatal No. 6117. Las alumnas Emilia Jacqueline Rodríguez Alemán y Cloe Joie Agis Gaytán, de tercer año, también participaron en el evento, agradeciendo a la gobernadora Maru Campos por el apoyo brindado a su escuela e invitando a sus compañeros a comenzar el nuevo ciclo escolar con entusiasmo.

