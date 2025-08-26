Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 26, 2025 | 16:45
    InicioEstado

    Estudiante mexicano brilla en conferencia internacional con innovador proyecto

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Adrián Joav Martínez Meza, un estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez, ha logrado un notable reconocimiento al obtener la medalla de bronce en el International Conference of Young Social Scientists (ICYSS) 2025, celebrado en Belgrado, Serbia.

    Jiménez, Chih (ADN/Staff) .- Su participación se centró en el proyecto titulado “Wilibots, Robótica Educativa como apoyo al neurodesarrollo de niños, niñas y adolescentes”, que ha sido bien recibido por su enfoque innovador en la educación inclusiva.

    El proyecto “Wilibots” busca utilizar la robótica como una herramienta para mejorar las habilidades cognitivas, motrices y socioemocionales de estudiantes tanto neurodivergentes como neurotípicos. A través de la asesoría del maestro Luis Alberto Luján Tiscareño, Adrián ha podido desarrollar un enfoque que integra principios de neuroeducación, promoviendo una inclusión real y efectiva en el ámbito educativo.

    - Publicidad - HP1

    La participación de Adrián en el ICYSS fue posible gracias a su destacada actuación en la ExpoCiencias Nacional 2024, realizada en Tabasco, donde su proyecto fue evaluado y reconocido por su relevancia social y su innovación. Este reconocimiento le permitió obtener un pase directo para representar a México y al estado de Chihuahua en la conferencia internacional, donde se reunió con jóvenes investigadores de diversas naciones.

    El secretario de Educación y Deporte de Chihuahua, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, expresó su reconocimiento hacia Adrián y su asesor, destacando la importancia de su logro para poner en alto el nombre de México en el ámbito académico internacional. La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) apoyó al estudiante mediante el Programa Estatal de Becas y Apoyos Educativos, otorgándole una Beca de Representación Internacional de 50 mil pesos, lo que facilitó su participación en este evento.

    El ICYSS 2025 reunió a jóvenes de diferentes países con el objetivo de compartir proyectos científicos y sociales que generen un impacto positivo en sus comunidades. La iniciativa de Adrián no solo resalta su talento individual, sino también el compromiso del Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez con la formación de estudiantes capaces de contribuir al desarrollo social y educativo.

    Con este logro, Adrián Joav Martínez Meza se posiciona como un referente en el ámbito de la robótica educativa en México, inspirando a otros jóvenes a explorar la innovación como un camino para mejorar la inclusión y el aprendizaje en el sistema educativo.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 040 | Museo del Agua con Hans Rosenfeld

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio de Pregúntale a Lucía, conversamos con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Chihuahua fortalece su cultura de conciliación laboral con nuevo convenio

    En un esfuerzo por mejorar la conciliación laboral en el estado, se llevó a...
    Estado

    Seguridad garantizada para las familias en las celebraciones patrias de Chihuahua

    Con el propósito de ofrecer tranquilidad a las familias chihuahuenses durante las celebraciones patrias,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.