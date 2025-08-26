Estudiante mexicano brilla en conferencia internacional con innovador proyecto

Publicidad - LB2 -

Adrián Joav Martínez Meza, un estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez, ha logrado un notable reconocimiento al obtener la medalla de bronce en el International Conference of Young Social Scientists (ICYSS) 2025, celebrado en Belgrado, Serbia.

Jiménez, Chih (ADN/Staff) .- Su participación se centró en el proyecto titulado “Wilibots, Robótica Educativa como apoyo al neurodesarrollo de niños, niñas y adolescentes”, que ha sido bien recibido por su enfoque innovador en la educación inclusiva.

El proyecto “Wilibots” busca utilizar la robótica como una herramienta para mejorar las habilidades cognitivas, motrices y socioemocionales de estudiantes tanto neurodivergentes como neurotípicos. A través de la asesoría del maestro Luis Alberto Luján Tiscareño, Adrián ha podido desarrollar un enfoque que integra principios de neuroeducación, promoviendo una inclusión real y efectiva en el ámbito educativo.

La participación de Adrián en el ICYSS fue posible gracias a su destacada actuación en la ExpoCiencias Nacional 2024, realizada en Tabasco, donde su proyecto fue evaluado y reconocido por su relevancia social y su innovación. Este reconocimiento le permitió obtener un pase directo para representar a México y al estado de Chihuahua en la conferencia internacional, donde se reunió con jóvenes investigadores de diversas naciones.

El secretario de Educación y Deporte de Chihuahua, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, expresó su reconocimiento hacia Adrián y su asesor, destacando la importancia de su logro para poner en alto el nombre de México en el ámbito académico internacional. La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) apoyó al estudiante mediante el Programa Estatal de Becas y Apoyos Educativos, otorgándole una Beca de Representación Internacional de 50 mil pesos, lo que facilitó su participación en este evento.

El ICYSS 2025 reunió a jóvenes de diferentes países con el objetivo de compartir proyectos científicos y sociales que generen un impacto positivo en sus comunidades. La iniciativa de Adrián no solo resalta su talento individual, sino también el compromiso del Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez con la formación de estudiantes capaces de contribuir al desarrollo social y educativo.

Con este logro, Adrián Joav Martínez Meza se posiciona como un referente en el ámbito de la robótica educativa en México, inspirando a otros jóvenes a explorar la innovación como un camino para mejorar la inclusión y el aprendizaje en el sistema educativo.

