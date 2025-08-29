“Están perdidos los del PAN con candidatear a Maru Campos”: Luisa María Alcalde Luján

Publicidad - LB2 -

De visita en Chihuahua, Capital, la líder nacional de Morena, respondió a la propuesta de los senadores blanquiazules, Marko Cortés y Ricardo Anaya, quienes candidatearon a la gobernadora para el 2030.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Luisa María Alcalde Lujan, líder Nacional de Morena, se le fue a la yugular a Maru Campos Galván, luego de que senadores del PAN, comentaron que la gobernadora de Chihuahua era un perfil fuerte para la presidencia de la República.

Fueron Marko Cortés y Ricardo Anaya, quienes este jueves, después de una reunión plenaria de los senadores del PAN y Maru Campos, consideraron a la gobernadora de Chihuahua con posibilidades de contender en el 2030.

“¿Candidatearon a la gobernadora Maru Campos para el 2030?”, preguntó la líder nacional de Morena al solicitarle una opinión a la propuesta de este jueves de Marko Cortés y de Ricardo Anaya.

“¡Están perdidos! Imagínense ustedes qué cuadros, si esos son sus cuadros para 2030, están perdidos”, respondió con énfasis.

En su exposición, la líder de Morena, indicó que Maru Campos es de las peores evaluadas, por lo que consideró mal desempeño en la gubernatura del estado de Chihuahua.

Durante la atención a los medios que ofreció en el Centro de Convenciones de esta ciudad, mostró algunas diapositivas donde se aseguraba que el 51 por ciento de chihuahuenses se muestran a favor de Morena en las elecciones del 2027.

Aseguró que, con estos números, el triunfo de morena para las elecciones del 2027 será inminente a comparación de los demás grupos políticos como el PAN.

La visita de Alcalde Luján es para revisar el desarrollo de la conformación de los Comités Municipales, como parte de una estrategia encaminada al 2027 en Chihuahua, y en el país, cuando se renueven 17 gubernaturas en el país, entre ellas la de nuestra entidad.

