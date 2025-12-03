Es Chihuahua sede de reunión binacional para erradicar plagas del cultivo de algodón

Publicidad - LB2 -

Autoridades de México y EE.UU. refuerzan colaboración para proteger la sanidad del algodón en la región fronteriza.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de autoridades federales, estatales y productores agrícolas de ambos lados de la frontera, el estado de Chihuahua fue sede de la Reunión Anual de Trabajo del Programa Binacional de Erradicación del Gusano Rosado y del Picudo Algodonero, un esfuerzo conjunto entre México y Estados Unidos para preservar la sanidad del cultivo de algodón, considerado un pilar económico para diversas regiones fronterizas.

El programa, que opera desde 2022, es resultado de la cooperación entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Su principal objetivo es implementar estrategias coordinadas para el control y erradicación de estas plagas que afectan directamente el rendimiento y la calidad del algodón.

- Publicidad - HP1

Durante el encuentro se presentaron informes de acciones, logros y retos por parte de representantes de los estados mexicanos participantes: Chihuahua, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Durango y Coahuila, así como del estado de Texas, en la parte estadounidense. Además, se discutieron aspectos técnicos sobre plagas emergentes en Norteamérica, medidas de vigilancia fitosanitaria y avances en tecnología de monitoreo.

Uno de los aspectos centrales de la reunión fue la inclusión de un espacio de diálogo con las y los productores algodoneros, quienes son considerados actores clave en el éxito del programa. Se reconoció su papel en la operación de medidas sanitarias, el seguimiento en campo y la adopción de buenas prácticas agrícolas que contribuyen a mantener la salud del cultivo.

El director de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, Mauricio Hernández Cerón, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó la importancia del algodón como uno de los cultivos más relevantes para la economía agrícola de Chihuahua. Señaló que su productividad está estrechamente ligada a la sanidad vegetal y que gracias a las campañas de erradicación, el estado mantiene estándares altos en calidad y producción.

Hernández Cerón destacó que, por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, durante tres años consecutivos se han destinado recursos adicionales estatales para complementar los fondos federales en materia fitosanitaria. Esto ha permitido garantizar que las acciones de control se realicen de manera eficiente, beneficiando a los productores locales y consolidando a Chihuahua como un referente nacional en sanidad algodonera.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado para continuar trabajando de manera coordinada con Senasica, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Comité Estatal de Sanidad Vegetal y los comités regionales, a fin de asegurar que los cultivos estén libres de plagas y se mantenga la competitividad del algodón chihuahuense en los mercados nacionales e internacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.