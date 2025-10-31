Equipa Conalep aulas con pizarras electrónicas para impulsar educación digital

Publicidad - LB2 -

Más de 11 mil estudiantes en Chihuahua se beneficiarán con estas herramientas tecnológicas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) dio un paso significativo hacia la transformación digital de sus aulas con la entrega de 80 pizarras electrónicas de última generación, distribuidas en los planteles de Ciudad Juárez, Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Delicias y las extensiones académicas CAST Juárez y Santa Bárbara.

La entrega fue encabezada por el director general del subsistema, Omar Bazán Flores, quien destacó que esta dotación beneficiará directamente a más de 11 mil estudiantes en todo el estado. Las pizarras, marca MAXHUB y de 83 pulgadas, permitirán una experiencia educativa más interactiva y dinámica, adaptada a los retos del entorno tecnológico actual.

“Estamos comprometidos con brindar a nuestros jóvenes las mejores herramientas para su formación. La educación técnica debe estar a la altura de los retos del mundo actual y con estas pizarras electrónicas, damos un paso firme hacia la transformación digital”, expresó Bazán durante la presentación del equipo.

Las nuevas herramientas tecnológicas no sólo permiten interacciones simultáneas entre varios usuarios, sino que también facilitan la proyección de contenidos desde dispositivos móviles, lo que incrementa la participación activa de las y los estudiantes. Además, cuentan con herramientas de anotación que ayudan a resaltar información clave y mejorar la comprensión de los temas abordados en clase.

Bazán explicó que, gracias a sus capacidades avanzadas, las pizarras podrán conectarse en tiempo real con instituciones educativas de otros países, traducir contenidos automáticamente y facilitar la participación en conferencias virtuales desde el salón de clases. Esto permitirá que el Centro de Desarrollo Humano del Colegio transmita en vivo ponencias, seminarios y clases magistrales a todos los planteles del sistema.

Para asegurar el correcto funcionamiento del equipo, se amplió la capacidad de la red de Internet en las instalaciones y se implementará un programa de capacitación intensiva dirigido a docentes, personal administrativo y estudiantes, informó Marcela Duarte Chacón, coordinadora estatal de Tecnologías del Conalep.

Este esfuerzo representa un avance sin precedentes en el sistema Conalep en el estado, al incorporar tecnología que promueve entornos de aprendizaje más inclusivos, colaborativos y adaptativos. Con esta inversión, el subsistema reafirma su apuesta por una formación técnica moderna, integral y conectada con las exigencias del mercado laboral y académico global.

