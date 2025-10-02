Entregó Estado más de mil paquetes alimentarios en Delicias y Camargo

Publicidad - LB2 -

Además se aplicaron más de 256 vacunas contra el sarampión.

Chihuahua, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) y el DIF Estatal, entregó 1,174 paquetes de grano en los municipios de Delicias y Camargo.

Asimismo se aplicaron más de 256 vacunas contra el sarampión, como parte del plan de contingencia que se desarrolla en la región.

La distribución de los paquetes alimentarios forma parte de la estrategia NutriChihuahua y el programa Juntos por la Sierra Tarahumara, que busca fortalecer la salud y la alimentación de las familias en la región.

Las colonias beneficiadas fueron Campesina, Nicolás Bravo, Rancho el Comanche y Rancho El Diamante.

El Gobierno del Estado invita a la ciudadanía a sumarse a las próximas jornadas de vacunación que se llevarán a cabo en distintos puntos de la entidad, con el propósito de salvaguardar la salud de las y los chihuahuenses.

