Entregó Estado apoyos a familias afectadas por lluvias en el ejido Moctezuma, Ahumada

El Gobierno del Estado, a través del personal operativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), entregó apoyos a familias del ejido Moctezuma, municipio de Ahumada, como parte de las acciones de atención a la población afectada por las recientes lluvias registradas en la región.

Chihuahua, Chih .- Las precipitaciones provocaron afectaciones severas en al menos 13 viviendas, en respuesta a lo cual, se activaron los protocolos de emergencia para brindar asistencia directa a las personas damnificadas.

Las autoridades realizaron recorridos de verificación y levantamiento de daños para determinar el tipo de apoyo necesario.

Gracias a los recursos del Fideicomiso Estatal de Desastres Naturales, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, se logró el traslado de insumos esenciales para las familias, con una respuesta rápida y eficiente ante la contingencia.

Entre lo distribuido destacan electrodomésticos de primera necesidad, bases para cama, colchones, láminas, despensas y otros artículos indispensables para la recuperación de los hogares.

La entrega se realizó casa por casa, con prioridad en quienes presentaron mayores daños.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la atención solidaria y oportuna ante situaciones de emergencia, con trabajos colaborativos para proteger el bienestar de las y los chihuahuenses en todos los municipios.

Las acciones continuarán en las próximas horas con seguimiento técnico y social, a fin de garantizar que las familias afectadas reciban el respaldo necesario para recuperar sus condiciones de vida con dignidad y seguridad.

