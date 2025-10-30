Entregó Estado 40 escrituras a familias

Publicidad - LB2 -

En lo que va del año se han entregado 90 documentos que dan certeza jurídica a beneficiarios; ahorro del 70 por ciento en el costo del trámite.

Chihuahua, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), entregó 40 escrituras de casas en los fraccionamientos IVI-Coesvi, ubicados en Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Cuauhtémoc, Camargo y Juárez.

Esta entrega se suma a los 50 documentos otorgados en mayo de 2025, en beneficio de familias de Chihuahua y Aquiles Serdán, para un total de 90 familias beneficiadas con el esquema “Juntos Escrituramos tu Vivienda”, quienes ahora tienen certeza jurídica de su propiedad.

El evento fue encabezado por el director general de Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Propiedad Inmobiliaria y Gestión del Suelo, Elim Morales Lerma, en representación del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza.

También asistieron la alcaldesa de Aquiles Serdán, Teresa Erives Baca; el director general del Registro Público de la Propiedad, Leonardo Meza Fourzán; e Hiram Quezada y Rosa del Carmen Chávez, de las notarías pública No. 3 y No. 14, respectivamente, del Distrito Judicial Morelos.

Raquel Ibarra Carlos, habitante del fraccionamiento José María Ponce de León y beneficiaria del programa, expresó su agradecimiento por las escrituras de su casa luego de varios años de espera, y destacó importancia de contar con certeza jurídica sobre su patrimonio familiar.

Con este esquema, la Coesvi, junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), la Secretaría de Hacienda, los gobiernos municipales y los notarios públicos, logran reducir hasta en un 70 por ciento el costo del trámite en favor de las familias chihuahuenses.

Los beneficiarios correspondientes al municipio de Chihuahua pertenecen a los fraccionamientos José María Ponce de León, El Mineral II, Ignacio Allende, Melchor Ocampo, Integración y Rinconada Los Nogales y Sahuaros, etapas uno, dos y tres.

En Aquiles Serdán se incluyen las colonias Aquiles Serdán, Portal del Valle y Laderas de San Guillermo; en Aldama, La Abundancia; en Cuauhtémoc, Sierra Azul; en Camargo, Ribera del Conchos; y en Ciudad Juárez, Real de Waterfill.

