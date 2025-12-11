Entregan Premio Chihuahua Emprende 2025 a proyectos destacados por su innovación y compromiso

Publicidad - LB2 -

Reconocen a 10 iniciativas locales en categorías como impacto social, sostenibilidad y emprendimiento visionario.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de reconocer la creatividad, esfuerzo y contribución al desarrollo económico del estado, el Gobierno de Chihuahua entregó el Premio Chihuahua Emprende 2025, un galardón impulsado por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) que se ha consolidado como uno de los principales reconocimientos al talento emprendedor en la entidad.

En esta edición se registraron 221 proyectos provenientes de distintos municipios, una cifra que, de acuerdo con autoridades estatales, refleja el dinamismo del ecosistema emprendedor chihuahuense. Las propuestas premiadas fueron seleccionadas por su solidez, originalidad e impacto social, con un enfoque particular en modelos de negocio sostenibles, innovadores y con perspectiva de género.

En la categoría de Impacto Social, los galardonados fueron “Thermisilk”, de María Palacios, y “Banco de Medicamentos”, de Alejandro Pineda, ambos reconocidos por su contribución a comunidades vulnerables y por generar soluciones accesibles en materia de salud.

En Emprendimiento Sostenible, destacaron “Riego 360” de Alejandro Morales, una iniciativa de tecnología para el uso eficiente del agua, y “Wheeled Chair” de Alberto Carlos, enfocado en movilidad inclusiva.

El premio a Emprendimiento Tradicional fue otorgado a “Tewí Skincare” de Angélica Castillo, una marca de cuidado personal con ingredientes naturales, y “Little Picassos” de Karla De La Cruz, un proyecto educativo artístico para la infancia.

En la categoría de Emprendimiento Visionario, resultaron ganadores “Green Matter” de Germán Ayala, centrado en biotecnología ambiental, y “Platsage” de Yamil Elías, con una propuesta digital para servicios gastronómicos.

Asimismo, el jurado reconoció a dos proyectos encabezados por mujeres en la categoría Mujer Emprendedora: “Pets Medical Bus” de Claudia Orta, un consultorio veterinario móvil que recorre comunidades rurales, y “Queridx Yo” de Anne Bourgeois, una iniciativa enfocada en salud mental y desarrollo personal.

Durante el evento de premiación, el subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Jesús García López, subrayó que el emprendimiento es un pilar para el crecimiento económico de Chihuahua.

“Ustedes representan el motor de la innovación, la generación de empleo y sobre todo el desarrollo para nuestro estado”, afirmó ante las y los asistentes.

El acto contó con la presencia de representantes del Consejo para el Fomento al Emprendimiento del Estado, integrantes de la Red Emprende Chihuahua, así como de instituciones académicas y del sector empresarial.

Entre ellos destacó José Benavides Castro, rector de la Universidad La Salle Chihuahua; Jesús Guillermo Quintana Chávez, director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial; y Ana Liliana Bailón, ganadora del Premio Chihuahua Emprende en su edición 2024.

Las autoridades destacaron que este tipo de reconocimientos no solo visibilizan el talento local, sino que fortalecen la cultura emprendedora, la colaboración intersectorial y la diversificación económica en el estado, que sigue posicionándose como un referente nacional en innovación y desarrollo empresarial.

